Hallitus neuvotteli valmiuslakien purkamisesta ja hoivakotien tilanteesta – ratkaisut Suomen parantuneen koronatilanteen perusteella

Hybridistrategian vastaisuus

Suomen hybridistrategian idea on minun ymmärtääkseni ollut, että on pyritty hyödyntämään tämä kansallisen epidemian aika pyrkimällä kartoittamaan "vedenjakajat", eli oppimaan, että miten paljon mikäkin toimenpide vaikuttaa tämän nimenomaisen covid-virusepidemian ilmenemiseen Suomen yhteiskunnassa. Jotta vastaisuudessa oltaisiin mahdollisimman viisaita ja tämän nimenomaisen epidemian kohdalka eli pystyttäisiin mahdollisimman järkevästi eli vaivattomin toimenpitein torjumaan uudet aallot.



Oppiminen tällä tavalka "ad-hoc" on sen takia ollut tarpeen, koska tällainen pandemia tilanne on aivan uusi ja hyvin hyvin vakava. Minun ymmärtääkseni toistaiseksi tässä hybridistrategiassa on onnistuttu hyvin, mutta tilanne ei ole ohi. Pandemian maailmanlaajuinen käyrä on suora viiva, mikä tarkoittaa, ettei pandemia maailmanmittakaavassa ole missään määrin hallinnassa.



Lähitulevaisuudessa tapahtuu seuraavaa: kaikki Keski-Euroopan maat kokeilevat avata omat Pandoranlippaansa yhtä aikaa. Aika rohkea "leap-of-faith, vai mitä. Muiden EU-maiden rohkeudesta rohkaistuneena Suomi puolestaan aikoo samassa yhteydessä "vaihtaa kesärenkaat alle".









