Koronarajoitteet lisäävät mansikoiden itsepoimintaa – marjapelloille pääsee ajanvarauksella

Kausityöntekijöiden saatavuus voi vaikeuttaa sadonkorjuuta myös luomumansikkatiloilla. Koronavirusepidemian vuoksi asetetut rajoitteet ovat vaikeuttaneet erityisesti isojen marja- ja vihannestilojen toimintaa.

Rajoitteiden vuoksi ulkomaista työvoimaa ei ole saatu niin paljon, kuin tiloilla olisi tarvetta.

– Tämä tilanne vaihtelee tiloittain. Joillakin tiloilla on ollut vaikeuksia löytää riittävästi poimijoita, kun taas joiltakin tiloilta on tullut viestiä, että suomalaista työvoimaa on saatu ihan tilojen läheltä, Pro Luomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila sanoo.

Kottilan mukaan vihannes- ja marjatiloilla haasteellisin aika voi olla vasta syksyllä, kun tiloilla työskennelleet opiskelijat palaavat takaisin opintojensa pariin. Marjatiloilta ovat hakeneet työtä myös koronan vuoksi lomautetut ihmiset.

– Ongelma tulee myös siinä vaiheessa, kun työstään lomautetut palaavat takaisin töihin. Tätä tilannetta ei ole vielä ratkaistu, hän sanoo.

Suoramyynti ja itsepoiminta lisääntyvät

Koronavirustilanne on vaatinut mansikkatiloilta myös erilaisia eritysjärjestelyitä.

Joillakin tiloilla marjojen itsepoimijoiden määrää pelloilla on rajoitettu ajanvarauksella, jolloin pelloilla voi olla vain rajattu määrä ihmisiä.

– Rajoitustoimia tehdään tilakohtaisesti. Nämä asiat kannattaa tarkistaa tilan nettisivuilta etukäteen, Kottila sanoo.

Kerimäellä sijaitsevalla Vartioharjun marjatilalla vältetään kaikkia turhia kontakteja. Esimerkiksi tilauksesta poimitut luomumansikat viedään erilliseen tilaan, josta kuluttaja saa noutaa ne ilman ihmiskontakteja. Myös maksuliikenteeseen on tehty erikoisjärjestelyjä.

– Maksu tehdään tänä vuonna mobiilisti tai kirjekuorella postilaatikkoon, Pekka Malinen Vartioharjun luomumarjatilalta kertoo.

Osa luomumansikkatiloista arvioi, että tulevana kesänä marjojen itsepoiminta lisääntyy, jos aiemmin tiloilla olleita ulkomaalaisia poimijoita ei saada Suomeen.

Rajojen sulkeminen keväällä vaikutti osittain myös taimien saantiin.

Mansikkakausi alkaa juhannuksen jälkeen

Suomessa viljellään luomumansikkaa noin 170 hehtaarilla. Viime vuonna luomumansikan kokonaissato oli 406 000 kiloa.

Luomumansikkakausi alkaa heti juhannuksen jälkeen. Tilat myyvät usein myös muita luomumarjoja kuten vadelmaa, herukkaa ja pensasmustikkaa.

Luomumansikoiden viljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, ja tuholaisia torjutaan niiden luonnollisilla vihollisilla kuten petopunkeilla.

Harmaahomeen torjunnassa auttavat vuoroviljely sekä mehiläiset, jotka kuljettavat viljelyksille mikrobivalmistetta pölyttäessään kukkia.