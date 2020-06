Näkökulma: Halla-aho myönsi kirjakohuun johtaneet virheet, mutta syytökset resurssipulasta ovat oma vika

Näkökulma

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho esiintyi lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa ja sen tiedotustilaisuudessa poikkeuksellisen nöyräpuheisena.

Puolueen ajatuspajan Suomen Perustan julkaisemasta, filosofi Jukka Hankamäen kirjasta Totuus kiihottaa esille nostetut naisvihamieliset otteet ovat herättäneet aiheellista suuttumusta puolueen kannattajissa. Erittäin kielteistä palautetta on satanut roppakaupalla.

Halla-aho on myöntänyt virheen, selittänyt sitä kirjan laadunvalvonnan pettämisellä ja korostanut, etteivät kirjan otteet edusta puolueen kantaa.

Erityisen kiusallisen tapauksesta tekee se, että perussuomalaisten kannatus on ollut jo ennestään matalaa naisten keskuudessa. Sen sijaan miesten keskuudessa puolue on usein ollut gallupeissa ylivoimaisesti suosituin.

Pyydätkö anteeksi?

Halla-aho myönsikin, että puolueella on työtä tapahtuneen vahingon korjaamiseksi etenkin naisten suunnalla. Tiedotustilaisuuden kysymys mahdollisesta anteeksipyynnöstä sai häneltä kuitenkin monipolvisen vastauksen.

– Kenen pitäisi anteeksipyyntö esittää? Toki voin sen esittää viran puolesta puolueen puheenjohtajana.

– Tämä on enemmän periaatteellinen kysymys. Puoluejohto ei ole osallistunut tähän prosessiin eikä ole ollut tietoinen siitä. Totta kai me olemme hyvin pahoillamme siitä, että tällaisia tapahtuu. Mutta minun perusfilosofiani on se, että ihminen pyytää anteeksi omia tekemisiään.

Halla-ahon mukaan puolueelle tärkeintä on nyt varmistaa, ettei samanlaisia vahinkoja tapahdu toistamiseen. Hän muistutti korona-asiantuntijaa sanoessaan puolueen huolellisesti jäljittäneen tapahtumaketjua sen selvittämiseksi, missä vaiheessa laadunvarmistus ja julkaisijan vastuu petti.

Halla-aho selitti tapahtunutta myös vähäisellä henkilökuntamäärällä.

– Yksi heikkous, joka on tullut tässäkin esille, on se, että me olemme yksinkertaisesti aika pienellä miehityksellä toimiva organisaatio, sekä puoluetoimisto että varsinkin Suomen Perusta. Monesti nämä kömmähdykset johtuvat yksinkertaisesti siitä, että meillä ei ole kovin suurta joukkuetta tekemässä asioita.

Siitä Halla-aho itse puheenjohtajana kantaa vastuun ainakin puoluetoimiston osalta. Tämä herättääkin kysymyksen, mihin ihmeeseen puoluetukimiljoonat oikein käytetään?

Omien palaute ratkaisevaa

Jos kirjakohu oli puoluetoimiston tiloissa toimivan ajatuspajan ja sen valvojien oma maali, eduskuntaryhmän nostattamat kohut ovat olleet puolueessa enemmän sääntö kuin poikkeus.

Kansanedustaja Ano Turtiaisen erottaminen eduskuntaryhmästä rasistisen ja vainajaa loukkaavan some-kirjoituksen takia kertoo puoluejohdon linjan tiukentumisesta, vaikka taustalla oli jo aiempiakin Turtiaisen epäasiallisia kirjoituksia.

Sietorajan ylittymistä Halla-aho näyttää mittaavan pääasiassa omilta edustajilta, jäseniltä ja kannattajilta tulevalla kielteisellä palautteella. Sitä satoi varmaan Turtiaisen tapauksessakin riittävästi eduskuntaryhmästä erottamisen perustelemiseksi.

Voisiko Tekir auttaa?

Halla-aho selittää kohujen toistumista sillä, että perussuomalaiset on ruohonjuuritason puolue, jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Se, että näkyviinkin tehtäviin päätyvät ihmiset eivät ole käyneet läpi samanlaista mankelia kuin perinteisissä puolueissa, on hänen mielestään puolueelle vahvuus, mutta samalla heikkous.

Toistuvat kohut syövät kannatusta ja joillekin on mahdotonta hyväksyä perussuomalaisia jonkin yksittäisen edustajan typerän toiminnan takia.

Luulisi lähes 7 miljoonaa euroa puoluetukea vuodessa saavan puolueen pystyvän kouluttamaan kansanedustajiaan muutenkin kuin sillä, että aiemmin mokanneet kollegat neuvovat nuorempiaan.

Voisiko keskustan puheenjohtajan Katri Kulminin käyttämä Tekir auttaa? Vai eikö yksikään konsulttifirma halua perussuomalaisia asiakkaakseen?