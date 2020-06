Video: THL:n ja STM:n koronakatsauksen aiheina tautitilanne ja rokotteet

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaina 11. kesäkuuta kello 10 alkaen tilannekatsauksen. Katsauksessa käsiteltiin rokotteita, tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

Tilannekatsauksessa ovat mukana osastopäällikkö Päivi Sillanaukee STM:stä ja johtava asiantuntija Jussi Sane THL:stä.

Striimi on katsottavissa myöhemmin videotallenteena.

Uuden arvion mukaan koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen laskeneet huomattavasti.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,70–0,80. Tämä tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on hiipunut jo pitempään.

Kahdentoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (1.–7.6.) aikana.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut kahden viikon takaisesta lisää. Yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla COVID-19 sairaalahoidon tilanne on hyvin rauhallinen. Tehohoidon kapasiteetti ei ole missään vaiheessa ylittynyt.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Viimeisellä seurantajaksolla (1.–7.6.) koronavirustestejä on tehty vähemmän kuin edeltävillä viikoilla. Positiivisten näytteiden osuus on pysynyt runsaassa yhdessä prosentissa kaikista otetuista näytteistä.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 6 200.

Uusi tilannearvio lisätty juttuun kello 11:03.