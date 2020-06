Rikosoikeuden professorista oli järkevä ratkaisu laittaa piste Palme-tutkinnalle

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotiosta on hyvä, että Palme-tutkinnalle laitettiin piste, vaikka tutkinnanjohtajalla ei ollutkaan esittää kovin vahvaa näyttöä.

– Kuulostaa ihan järkevältä, että jos jonkinlaista evidenssiä on tullut yhden henkilön tekemisistä ja hän on kuollut 20 vuotta sitten, niin juttua on turha pitää auki. Voi vain todeta, että hän on se todennäköinen syyllinen ja pannaan kirja kiinni.

Nuotiosta syyttäjä toimi vastuullisesti todetessaan, että näköpiirissä ei ole lisää tähän.

– Joskus pitää vain hyväksyä, että jostakin asiasta ei saada lopullista selvyyttä. Onhan meilläkin vastaavia tapauksia kuten Bodomin surmat. Mitä enemmän aikaa kuluu, siten vähemmän totuuden jäljille päästään.

Nuotiosta on turha kuvitella, että mitään lopullista totuutta voisi tulla.

– Todennäköisesti juuri tänään kuultu on ollut se selitys. Stig Engströmiin ei ole ymmärretty aikaisemmin keskittyä riittävästi. Nyt hänen toiminnassaan on ollut viitteitä, jotka kertovat, että hän ei ehkä ollutkaan viaton todistaja vaan tekijä.

Nuotio muistuttaa, että syyttäjä Krister Petersson sanoi, että välttämättä näillä näytöillä Engströmiä ei olisi pystytty tuomitsemaan, vaikka hän olisi ollut elossakin.

– Nyt oli kuitenkin saatu tiettyä näyttöä ja selvitystä, että Engström olisi syyllinen. Kovin suoraan häntä ei pystytty murhaan kytkemään.

Nuotiosta nopea asian selvittäminen olisi tällaisissa tapauksissa tärkeää. Nyt tutkinta lähti alun perinkin väärille urille.

– Olof Palme oli sekä rakastettu että vihattu poliitikko ja Ruotsilla oli maailmanpoliittisia kytkentöjä. Tunnettuja Palmen vastustajia löytyi Ruotsista monenlaisista eri piireistä.

34 vuodessa tutkijat ja tutkinnanjohtajat ovat vaihtuneet ja materiaalia on kertynyt valtavasti.

– Vaikka tutkintaan on laitettu käsittämätön työmäärä, silti se ei ole loksahtanut kohdilleen. Tämä on sitonut poliisin työtä. Onko järkevää jatkaa tutkintaa, kun se pyörittää jo aika lailla tyhjää?

Nuotio sanoo, että myös tekniset tutkintatavat ovat olleet Palmen murhan aikaan paljon heikommat kuin nykyisin.

Eikä Palme-tutkinta ole sataprosenttisesti nyt ohi. Jos jonakin päivänä ilmenee vahvoja todisteita, niin murhatutkimus voidaan taas aukaista.

Ruotsin tunnetuin rikosasiantuntija, eläkkeellä oleva kriminologian professori Leif GW Persson kommentoi olevansa pettynyt Palme-ratkaisuun. Persson oli Ruotsin TV4:n haastateltavana. Tai Perssonista mitään ratkaisua ei ollut ja kyse oli vain syyttäjän omista tulkinnoista. Hän oli odottanut tiedotustilaisuudelta jotain konkretiaa, mutta sitä ei tullut.

Persson ei ole ollut ainoa tyytymätön Ruotsissa. Esimerkiksi Palmen murhasta kirjan kirjoittanut toimittaja–kirjailija Lars Borgnäs ei pitänyt hyvänä ratkaisuna, että tutkinta nyt lopetetaan. Borgnäsin kommentit olivat Aftonbladet-lehdessä.