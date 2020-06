Eduskunnan uusi puhemies Anu Vehviläinen perää hyvää keskustelukulttuuria – "Kiihkeissäkin väittelyissä on tärkeää kunnioittaa myös vastustajia"

Eduskunta valitsi hetki sitten täysistunnossaan kansanedustaja Anu Vehviläisen (kesk) puhemieheksi. Vehviläinen sai vaalissa 167 ääntä.

Joensuusta kotoisin olevan Vehviläisen nimi pyöri ministerispekulaatioissa viime päivinä, kun puolue haki uutta valtiovarainministeriä. Tämän salkun otti puhemiehen pestistä siirtynyt Matti Vanhanen.

Kiitospuheessaan Vehviläinen muistutti, että täysistunto on julkisen puhumisen tärkein areena. Jokainen kansanedustaja on itse vastuussa siitä, että keskustelu on tasokasta ja arvokasta.

– Kiihkeissäkin väittelyissä on tärkeää kunnioittaa myös vastustajia ja antaa heidän näkemyksilleen tilaa. Jokaisella edustajalla itsellään on vastuu siitä, että salissa keskustelukulttuuri on tasokasta ja arvokasta, hän sanoi.

Vehviläinen muistutti, että kansanvalta, demokratia ja parlamentarismi ovat eduskunnan syvintä olemusta.

– Tämä on hyvä meidän muistaa jokaisena hetkenä.

Vehviläinen katsoi, että kansainvälisesti Suomi on pärjännyt erittäin hyvin koronaepidemian hoidossa, vaikka kriisi on vaikeuttanut suomalaisten elämää monin eri tavoin.

– Astun tähän tehtävään erityisenä ajankohtana. Korona-epidemia on pitänyt meitä kevään otteessaan. Tilanne ei vieläkään ole ohi.

– Toivon, että osaamme tehdä oikeita päätöksiä erityisesti heidän hyväkseen, jotka koronakriisistä kärsivät.

Puhemiehen mukaan koronakriisi on haastanut myös eduskunnan toimintatavat.

– Olemme joutuneet hakemaan uusia ratkaisuja niin työntekoon kuin keskusteluun, päätöksentekoon sekä äänestämiseen. Etätyö on sujunut alkuvaikeuksien jälkeen hyvin. Voi sanoa, että olemme parlamenttina olleet olennainen osa mittavaa etätyökokeilua Suomessa.

Vehviläinen johti eduskunnassa tällä kaudella sosiaali- ja terveysvaliokuntaa.

Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri. Vehviläinen on toiminut kansanedustajana vuosina 1995–2003 sekä uudelleen vuodesta 2007 lähtien.

Hän hoiti liikenneministerin salkkua vuosina 2007–2011 sekä kunta- ja uudistusministerin salkkuna 2015–2019. Viime vuonna hän oli hetken myös kunta- ja liikenneministerinä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 15.25.