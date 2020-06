Matti Vanhasesta tulee uusi valtiovarainministeri

Anita Simola

Ei auta, vaikka ensi syksynä kolkuttelee jo 65 vuoden ikäpyykki, ministeriksi sitä on vielä lähdettävä.

Entinen keskustan puheenjohtaja ja pääministeri, nykyisin eduskunnan puhemies Matti Vanhanen on keskustaväen uusi ehdokas valtiovarainministeriksi.

Vanhanen ei ollut innokas siirtymään takaisin ministeriauton takapenkille. Päinvastoin. Työ puhemiehenä oli hänelle unelma.

– Päivät ovat edelleen pitkiä, mutta tahti maltillisempi. En juokse enää minuuttiaikataulun mukaan, hän maalaili Lännen Median haastattelussa viime syksynä.

Mutta näköjään velvollisuus veti. Poliittinen ohjenuora kuuluu, että ensin isänmaan etu, sitten puolueen etu ja vasta kolmantena oma etu.

Vanhanen näyttää toteuttavan tätä ohjetta kirjaimellisesti.

Hän totesikin hetki sitten, että Katri Kulmuni tiesi hänen perusasennoitumisensa ministeriyteen. Vanhanen oli kuitenkin päätynyt sunnuntaina siihen johtopäätökseen, että hän palaa valtioneuvostoon.

Valtiovarainministerin pesti on mitä todennäköisimmin pätkäministeriys, ellei nyt Vanhanen innostuisi hakemaan uudelleen puheenjohtajan tehtävään, ja tulisi siihen valituksi.

Tätä pidetään erittäin epätodennäköisenä.

Vanhanen teki puolueelle valtavan palveluksen. Hän jätti pestin, joka on arvostettu, ja jossa hän viihtyy hyvin.

Hänellä on edessään paluu syyskuussa rivikansanedustajaksi, ellei puoluejohdossa ole keksitty jotakin muuta ratkaisua siihen mennessä. Ja sellainen voi hyvinkin olla jo takataskussa.

Kulmuni ilmoitti hetki sitten, ettei hän ole käytettävissä puhemieheksi. Hän toisti, että hänen tärkein tehtävä on johtaa keskustaa.

Vanhanen on ollut valtakunnan politiikan keskiössä yli 35 vuotta.

Hän oli pääministerinä ja keskustan puheenjohtajana vuosina 2003–2010 ja kansanedustajana vuosina 1991–2010.

Veri veti politiikkaan uudelleen ja hänet valittiin eduskuntaan taas vuonna 2015.

Vanhanen on Suomen kolmanneksi pitkäaikaisin pääministeri ja pisimpään pääministerinä toiminut keskustalainen.

Pääministerikautensa jälkeen Vanhanen oli perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2010–2014. Eduskunnan puhemiehen kausi alkoi vuosi sitten.

Vanhanen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Ennen tuloaan eduskuntaan hänellä oli pesti Vantaalla paikallislehti Kehäsanomien toimittajana. Lehden päätoimittajana hän työskenteli vuosina 1985–1991.

Vanhasta kutsuttiin aikoinaan sattumapääministeriksi.

Hänet nimitettiin pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen puolustusministeriksi huhtikuussa 2003. Jäätteenmäen jouduttua eroamaan Irak-vuodon vuoksi Vanhanen valittiin pääministeriksi keskustan puheenjohtajaksi ylimääräisessä puoluekokouksessa lokakuussa 2003.

Vanhanen on kaksi kertaa ollut presidenttiehdokkaana.

Vanhasen pääministerikausi oli myrskyisä. Vaalirahakohu ja hänen yksityiselämään liittyvät kohut pysyivät otsikoissa. Hän sai osansa niin sanotusta lautakasajupakasta.

Yle väitti vuonna 2009 Vanhasen saaneen ilmaiseksi rakennusmateriaalia rakennusliikkeeltä. Väitteelle ei löytynyt todisteita. Vanhanen itse totesi väitteiden olevan tyhjän päällä.

Vuosien jälkeen Vanhanen myöntää, että lautakasajupakka jätti tietyn jäljen.

Kesäkuussa 2010 Vanhanen luopui vapaaehtoisesti pääministeriydestä ja keskustan puheenjohtajuudesta.

Viime vuonna Vanhanen oli sydänleikkauksessa. Kun sydänleikkausta valmisteltiin, häneltä löytyi syöpäkasvain munuaisesta. Sairauksista hän on parantunut hyvin.

Vanhanen paljasti viime syksynä, että hän teki uransa aikana yhden virheen, jota on katunut.

– Luopuminen pääministerin tehtävistä vuonna 2010 oli sellainen. Ennen eduskuntavaaleja tätä käännettä ei olisi kannattanut tehdä, hän tilitti.

Ekotalo tekeillä

Vanhanen puolustaa väsymättä suomalaisen oikeutta valita itse asuinpaikkansa. Hän itse asuu Nurmijärvellä. Sinne on valmistautumassa ekologinen omakotitalo.

Hän on kertonut, että se on arjen ekotalo, johon tulevat ratkaisut ovat kaikki markkinoilla. Kyse on näiden ratkaisujen yhdistelmästä, jonka päämäärä on, että päästöt ovat pienet.