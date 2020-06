Finnhemsille koitui miljoonatappio kopteririidan oikeudenkäynneistä – henkilöstö moittii kiirettä valtionyhtiömuutoksessa

Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittavaksi lentoyhtiöksi tähtäävä Finnhems teki historiaansa nähden huonon taloudellisen tuloksen viime vuonna.

Edellisen vuoden 10 000 euron voitto romahti yli miljoonan euron tappioksi. Yhtiön liikevaihto oli 30 miljoonaa euroa.

Kyse ei ole tulojen romahduksesta – valtio antoi yhtiölle saman summan (28,9 miljoonaa euroa) valtionavustuksena – vaan liiketoiminnan kulujen kasvusta liki miljoonalla eurolla.

Toimitusjohtaja Jyri Örri sanoo, että kyse on välimiesmenettelyn kuluista.

Finnhems on riidellyt useiden vuosien ajan molempien helikopteripalveluita sille myyvän yhtiön kanssa laskutuksen perusteista. Käytännössä se on hävinnyt riidat välimiesoikeudessa, ja nyt kulut on pantu tilinpäätökseen.

Finnhemsin tulolähteet koostuvat käytännössä valtionavustuksesta ja Kelan korvauksesta helikopterilla jatkohoitoon kuljetetuista potilaista. Potti oli viime vuonna yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kulut muodostuvat helikopteriyhtiöiltä tehdyistä lentopalvelujen ostoista (25,6 miljoonaa euroa) sekä yhtiön omista kuluista, kuten palkoista.

Ovatko 4,4 miljoonan euron omat kulut kohtuulliset, kun kyse on hallinnointiyhtiöstä?

– Finnhems hankkii lentotoiminnan ostopalveluna, mutta omistaa kaiken muun lääkärihelikopteritoimintaan kuuluvan infran. Summaan sisältyy myös tukikohtien operatiiviseen toimintaan liittyviä kuluja sekä tutkimuksen ja kehityksen kulut, vastaa toimitusjohtaja Örri.

Tilinpäätöksessään Finnhems kertoo myös viime vuoden lääkärihelikopteritoiminnan merkittävästä vähenemisestä.

Lentotunnit joissakin tukikohdissa putosivat jopa 20–30 prosenttia, ja kuljetettujen potilaiden määrä laski 435:stä 327:ään.

Jyri Örri sanoo, että päätöksen potilaan kuljetustavasta tekee ensihoitohenkilöstö, eikä yhtiö voi vaikuttaa lentotunteihin.

Lääkärikopterien lentäjät ja osa ensihoidon sairaanhoitohenkilöstöstä ovat huolissaan Finnhemsin suunnitelmista, että se muuttuisi hallinnointiyhtiöstä aidoksi lentoyhtiöksi jo vuoden 2022 alusta.

Toukokuun alussa 32 lentäjää ja lääkärihelikopteritoiminnan ensihoitajaa kirjoittivat avoimessa kirjeessään, että nyt pitäisi ottaa aikalisä. Aikataulu on liian kiireinen ja vaarantaa koko lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuuden ja laadun, kirjeessä sanotaan.

Kirje on lähetetty peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) ja Finnhemsin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailakselle. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa maaliskuussa perustetun valtioyhtiö Finnhems Oy:n omistajaohjauksesta.

Harri Sailas ei ota suoraan kantaa aikalisäesitykseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hän kirjoittaa vastauksessaan henkilöstölle, että aikataulu on viivästynyt Finnhemsistä riippumattomista syistä, ja että yhtiö tiedostaa aikatauluja koskevat haasteet.