Tummaihoisen kuolemaa pilkanneen twiitin jälkeen erotettu perussuomalaisten Ano Turtiainen on kohahduttanut aiemmin kommenteilla "Suomen muinaishistoriasta", ebolasta ja SPR:stä

Helsinki

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on erottanut puolueen kansanedustaja Ano Turtiaisen puolueen eduskuntaryhmästä.

Erottamisesta kertonut perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio perusteli erottamista Twitterissä sillä, että Turtiainen on käyttäytynyt sosiaalisessa mediassa ”toistuvasti sopimattomasti”.

– Turtiainen voi pyrkiä takaisin ryhmän jäseneksi vuodenvaihteen jälkeen, jos ryhmä tuolloin arvioi, että hänen käytöksensä on pysyvästi korjaantunut, Tavio kirjoittaa Twitterissä.

Turtiainen pilkkasi Twitterissä keskiviikkona yhdysvaltalaismies George Floydia, joka kuoli poliisin tappamana toukokuun viimeisinä päivinä. Turtiaisen pilkkatviitti ehti levitä laajasti, vaikka hän poisti sen eilisen aikana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turtiaisen jakamassa kuvassa Floydin kasvot on värjätty pinkeiksi ja kuvan alla lukee rockyhtye Pink floydin nimi. Floydin kuolema on johtanut Yhdysvalloissa valtaviin mielenosoituksiin, jotka ovat levinneet myös Suomeen asti.

Turtiaisen erottaminen merkitsee sitä, että kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmät ovat nyt yhtä suuret.

Tähän asti perussuomalaiset on ollut opposition suurin puolue yhden kansanedustajan erolla kokoomukseen.

”Sulka hattuun”

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Turtiainen on kohahduttanut kansanedustaja-aikanaan useasti.

Sanomalehti Länsi-Savon viime vuonna julkaisemassa jutussa Turtiainen puhui vuonna 2018 saamastaan rikostuomiosta, jossa käräjäoikeus määräsi Turtiaiselle sakot julkisesta kehottamisesta rikokseen.

Turtiainen oli jakanut vuonna 2015 Facebookissa blogitekstin Suomen punaisen ristin järjestämästä tiedotustilaisuudesta, joka koski vastaanottokeskuksia.

Saatetekstissä Turtiainen kiitti kansalaisia, jotka ovat ”ottaneet riskejä toimiessaan eliminointitehtävissä olemassa olevien ja suunnitteilla olevien vastaanottokeskusten tuhoamisessa.” Samassa saatetekstissä Turtiainen pohtii, olisiko toimia käynnistettävä myös ”vihollisen pääpaikkoihin, joista sen toimia johdetaan”.

Turtiainen sanoi Länsi-Savolle, ettei tuomio ole ongelma kansanedustajalle.

– Olisi eri asia, jos tuomio olisi tullut jostakin muusta asiasta. Tässä porukassa tämä tuomio on vain sulka hattuun, Turtiainen sanoi.

"Munaton nillittäjäryhmä"

Kuluvan vuoden tammikuussa Turtiainen sanoi Twitterissä Helsingin poliisin ylikomisarion kuuluvan ”munattomaan nillittäjäryhmään”. Ylikomisario teki kirjoituksesta rikosilmoituksen.

Ylikomisario oli kirjoittanut Twitterissä sananvapausaiheisen viestin, johon Turtiainen vastasi seuraavasti:

– Sananvapaus on vapaus sanoa mitä tahansa. Se on toinen juttu jos sanoilla syyllistyy johonkin rikokseen, esim uhkailuun tai vaikka rikokseen kehottamiseen. Mutta sinua tai kaltaistesi munatonta nillittäjäryhmää voi sanoin kuvailla ihan miksi vain. Turha uhriutua.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turtiainen kytki ebolan luonnonvalintaan

Viime kesän ebola-epidemian aikaan Turtiainen sanoi epidemian olevan osa ilmastotalkoita.

Ebola oli tuolloin tappanut Kongossa noin 1 400 ihmistä.

– Luonto mukana ilmastotalkoissa, Turtiainen kirjoitti Facebook-päivityksessään ja liitti julkaisuun tunnisteet ”ebola” ja ”Afrikka”.

Myöhemmin hän kommentoi kirjoitustaan Iltalehdelle ja sanoi samassa, että puhe siitä, että ilmastonmuutos voitaisiin pysäyttää, on ”ihan täyttä paskaa”.

Ilmastonmuutoksesta Turtiainen kirjoitti myös kuluvan viikon tiistaina. Silloin hän totesi, että ilmaston muuttuminen "on rikkautta".

– On rikkautta, että ilmasto on aina muuttunut ja tulee aina muuttumaan. Vouhkaaminen siitä on turhaa ja typerää, ja sillä rahastaminen on törkeyden huippu.

Totuus Suomen muinaishistoriasta

Hiljattain Turtiainen jakoi blogissaan kirjoituksen "Suomen muinaishistorian salatusta totuudesta", jonka mukaan Suomen kouluissa opetetaan virheellistä historiaa.

Kirjoituksen mukaan Suomessa on esimerkiksi todellisuudessa ollut kuningas jo 1100-luvulla.

Karjalaiset taas ovat kirjoituksen mukaan valloittaneet Ruotsin pääkaupungin noin vuonna 1200.

Sittemmin Turtiainen on poistanut blogitekstin.