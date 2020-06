Kohu esiintymisvalmennuksesta ja laahaava gallup – Kulmunin lupaus maksaa koulutus itse korjaa keskustan kolhuja vain vähän

Näkökulma

Kesäkuun ensimmäinen viikko on heleimmillään, mutta keskustapuolueelle viikko on ollut yhtä kurimusta.

Pari viime päivää on kohistu puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmunin esiintymiskoulutuksesta, josta on maksettu hulppeat palkkiot ministeriöiden eli veronmaksajien rahoilla.

Vaikka Kulmuni otti lusikan kauniisti käteen ja lupasi maksaa liki 50 000 euron potin itse, varmaa on, että jupakka muistetaan.

Torstaiaamu toi puolueelle lisää surtavaa, kun Ylen viimeisin kannatusmittaus rävähti ruutuihin. Keskustan kannatus on sukeltanut taas alas, lähelle kymmenen prosentin pelättyä rajaa. Luku oli nyt 10,7 prosenttia.

Kevään mittaan keskusta näytti jo hiukan huojentuneelta, kun kannatus alkoi kieppua 12 prosentin tuntumassa. Mitä tapahtui, sillä sotku esiintymiskoulutuksesta ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa tulokseen?

On totta, että koronakriisin hoitaminen sataa nyt päähallituspuolue Sdp:n laariin.

Merkille pantavaa on, että Sdp:n kannatus on jo yli kaksi kertaa suurempi kuin keskustan. Sdp pokkasi 23,2 prosentin kannatuksen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on pystynyt lyhyessä ajassa vakuuttamaan kansaa rauhallisella käytöksellään.

Kun muistelee syksyn 2018 ensimmäisiä julkisia mittelöitä eduskuntavaaleihin valmistautumisessa, nyt nähdään aivan erilainen Marin kuin puolitoista vuotta sitten.

Esiintymiskoulutusta on saanut näköjään hänkin ja onnistunutta sellaista.

Kultainen sääntö siitä, että puhu rauhallisesti, hitaasti ja selkeästi, on mennyt perille.

Tosin sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin pääministerin iloista ja nauravaista olemusta, kun hän kertoi tällä viikolla miljardien eurojen neljännestä lisätalousarviosta. Lisälainan otto ei taida olla ihan niin iloinen asia?

Keskustalle kannatuksen luisu on kova rasti. Ei tarvitse arvailla, mistä puoluehallituksen torstaisessa kokouksessa on puhuttu.

Jos kannatus ei lähde nousuun, tai jos se menee vielä alemmas, alkaa puolueessa kiivas keskustelu siitä, voiko se enää olla uskottava hallituspuolue. Tai oikeastaan keskustelu on jo alkanut.

Koko keskustaväki ei ollut alun perinkään innokas lähtemään hallitukseen. Vaikka kynnyskysymykset saatiin läpi, oli tiedossa, että linjausten tekeminen yhdessä vihreiden ja vasemmistopuolueiden kanssa on vaikeaa.

Luku on alhainen, kun ajattelee, että viime päivinä hallitus on satsannut yritystukiin, antanut kunnille rahaa, lisännyt opiskelupaikkoja maakuntien yliopistoihin ja sokerina pohjalla se on suunnattu valtavat summat tie- ja ratahankkeisiin.

Mutta ovatko keskustan kannattajat tyytyväisiä? Puolueen uskottavuus on rapautunut ja sen palauttamiseen tarvitaan pian ihmeidentekijää.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen linjasi aamulla Ylellä, ettei puolue voi olla mukana hallituksessa, joka ei syksyllä tekisi talouden tasapainottamistoimia, uudistaisi työmarkkinoita tai joka ei veisi sotea eteenpäin.

Pitkin kevättä on kuiskuteltu Marinin ja Kulmunin viilentyneistä väleistä. Julkisuuteen vuoti tieto, jonka mukaan Marin oli kutsunut keskustajohtajaa maanvaivaksi.

Ei mene hyvin tälläkään kaksikolla.

Ajankohtaista riidan siementä löytyy Suomen kannasta EU:n elvytysrahastoon. Se ei ainakaan helpota hallitusyhteistyötä pääpuolueiden kesken.

Vaikka koronakriisi on kurittanut kaikkia, keskusta ei voi tinkiä Kurvisen luettelemista periaatteistaan. Ennen syksyä ehtii tapahtua paljon ja tulla uusia mittauksia, joten ehkä ei vielä julisteta keskustan ulosmarssia hallituksesta. Mutta ihan oiva pelottelukortti on se, kun ajattelee, että ilman keskustaa hallituksen korttitalo kaatuu.

Mittauksessa perussuomalaiset nostivat hiukan kannatustaan. Taustalla lienee keskustelu al-Holin leiriltä tulleista suomalaisista. Nousu on tosin vain 0,2 prosenttiyksikköä, joten se mahtuu virhemarginaaliin.

Vihreät lisäsi suosiotaan puoli prosenttiyksikköä. Kannatus on nyt 11,9 prosenttia.

Vihreät kiilasivat jälleen keskustan ohi. Vihreiden lukua keskustan puoluetoimistossa syynätään joka kerta erityisen tarkasti. Sillä on iso merkitys, onko puolue 4. vai 5. suurin.

Oppositiopuolue kokoomus menetti hiukan kannatustaan, luku on nyt 17,5 prosenttia. Vastaavasti Liike Nyt menestyi edellismittausta paremmin. Yksiselitteistä syytä kokoomuksen lukuun on vaikea nimetä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on ollut tarvittaessa ärhäkkä oppositiojohtaja, ja hän on ottanut kantaa nopeasti päivän aiheisiin.

Erityisesti nokittelu hänen ja pääministerin välillä on jatkunut. Liekö sillä kuitenkaan ollut isoa merkitystä puolueiden kannatukseen. Päätetyt asiat ratkaisevat, eivät kinastelut.