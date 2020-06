Loimu hankki Ruotsin liigan parhaan hakkurin

Syksyllä alkavaan lentopallokauteen valmistautuva Raision Loimu on kiinnittänyt joukkueeseensa toiseksi hakkuriksi ruotsalaisen 23-vuotiaan Johan Gruvaeusin. Gruvaues on Ruotsin kestomenestyjiin kuuluvan Falkenbergin kasvatti, joka on käynyt myös Yhdysvalloissa opiskelemassa samassa collegessa Loimussa aikoinaan loistaneen libero Dustin Wattenin kanssa. Pääsarjaurallaan Gruvaeus on viiden kauden aikana voittanut viisi kultaa cupista, liigasta ja grand prix-tapahtumista. Hän on toiminut myös kasvattajaseuransa kapteenina. Päättyneellä kaudella hän voitti Ruotsin Elitserienin pistepörssin ensimmäisenä ruotsalaispelaajana seitsemään vuoteen ja hänet valittiin sarjan parhaaksi pelaajaksi.

– En tiedä vielä kovin paljon suomalaisesta lentopallosta. Sen tiedän, että liiga on Ruotsia kovatasoisempi. Suomi ja Loimu ovat minulle täydelliset paikat ottaa askeleita urallani eteenpäin. Uskon tuovani Loimulle paljon pisteitä ja energiaa, kommentoi Ruotsista tavoitettu Gruvaeus Loimun tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Gruvaeus on ollut Ruotsin nuorisomaajoukkueiden vakiokasvo ja tammikuussa 2019 hän murtautui miesten maajoukkueeseen. Aikuisten tasolla hänellä on takanaan yhdet EM-karsinnat ja harjoitusleirejä Puolassa ja Makedoniassa.

Loimun ruotsalainen päävalmentaja Per-Erik Dalqvist on uudesta pelaajastaan erittäin tyytyväinen.

– Hän tuo Loimuun entistä enemmän liekkiä. Häneen pätee hyvin sanonta “no flame, no game”. Hän on yksi parhaista persoonista, joita olen valmentanut, joten odotan innolla että pääsemme kehittämään hänestä entistä parempaa pelaajaa Loimussa, Dalqvist kommentoi.