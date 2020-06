Video: Epidemia on edelleen hidastunut

Koronavirusepidemia on edelleen jonkin verran hidastunut, arvioivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos torstaina.

Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet huomattavasti toissaviikolta, mutta ne ovat pysynyt lähes ennallaan edelliseen viikkoon verrattuna.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,75–0,80. Tämä tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitempään.

Kahdeksan sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (25.–31.5.) aikana.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut kahden viikon takaisesta merkittävästi. Yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla terveydenhuollon tilanne on rauhallinen. Tehohoidon kapasiteetti ole missään vaiheessa ylittynyt. Kaikista sairaalaan otetuista potilaista lähes 80 prosenttia on ollut HYKS:n erityisvastuualueen sairaaloissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Viimeisellä seurantajaksolla (25.5.–31.5.) koronavirustestejä on tehty vähemmän kuin edeltävillä viikoilla.

Suomessa on tavoitteena testata kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Siksi testiin hakeutumista ja koronavirustestausta suositellaan matalalla kynnyksellä.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 5 800.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstainaaamupäivällä tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta.

Suorassa lähetyksessä tilannekatsauksen antoivat STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen ja pääsihteeri Päivi Salo sekä THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Videotallenne lähetyksestä on katsottavissa jutun yläosassa.