Yle: Kulmunin esiintymiskoulutuksia ei kilpailutettu, vaikka olisi pitänyt

Valtiovarainministeriö ja työ-ja elinkeinoministeriö eivät ole kilpailuttaneet valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) esiintymiskoulutuksia, vaikka näin olisi pitänyt tehdä. Asiasta kertoo Yle. Kulmunin esiintymisjännitykseen saamasta konsulttiavusta on kertynyt valtiolle yli 50 000 euron lasku. Ylen mukaan siitä noin 30 000 euroa on maksanut TEM. Valtiovarainministeriön saama lasku on noin 26 000 euroa.

Valtioneuvoston sisäisen ohjeen mukaan kilpailutuksen raja on 20 000 euroa. Ylen mukaan valtiovarainministeriö on nyt keskeyttänyt ostot Kulmunin käyttämältä Tekir Oy:ltä. Kulmuni on tilannut eri tilanteissa muun muassa puhelinsparrausta, joka on maksanut jopa 700 euroa tunnilta. Kulmuni sai esiintymisvalmennusta myös päivänä, jolloin hän keskustan puheenjohtajana ilmoitti silloisen pääministeri Antti Rinteen (sd) menettäneen keskustan luottamuksen. Kulmuni ei suostunut kommentoimaan Ylelle, käyttikö hän valtion maksamaa sparrausta myös puoluejohtajan tehtävien hoitamiseen.