Suomen Kuvalehti uutisoi tiistaina valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) yhteensä lähes 50 000 euroa maksaneista viestintäkoulutuksista, jotka on veloitettu valtiovarain- ja työ- ja elinkeinoministeriöiden tileiltä. Kulmunin viestintätoimisto Tekiriltä saamia koulutuksia ei ole kilpailutettu. Valtioneuvoston hankintaohjeen mukaan 20 000 euroa ylittävät hankinnat tulisi kilpailuttaa. Ministeriöiden mukaan tämä johtuu siitä, että nämä koulutushankinnat arvioitiin alun perin niin sanotuksi vähäiseksi hankinnaksi.

Keskiviikkona kävi ilmi, että Kulmunin avustaja oli toivonut, ettei Kulmunilta kysyttäisi viestintäkoulutusasiasta Ylen ennalta sovitussa haastattelussa.

Valtiovarainministeri itse on kertonut jännittävänsä esiintymistä ja hakeneensa koulutuksista esiintymisvarmuutta. Tekir on valmentanut Kulmunia esimerkiksi puheen pitämiseen ja yksittäistä haastattelua varten.

Keskiviikkoiltana Kulmuni kertoi twitterissä tuoreesta päätöksestään maksaa itse ministeriölle koulutuksesta aiheutuneet kustannukset.

Ymmärrän kallista esiintymiskoulutustani kohtaan esitetyn kritiikin. Olen tullut johtopäätökseen, että haluan itse maksaa ministeriölle siitä aiheutuneet kustannukset. Sopimukseen ei liity juridisia tai hallinnollisia ongelmia. — Katri Kulmuni (@KatriKulmuni) June 3, 2020

Yle kertoo, että Kulmunin esiintymisjännitykseen saamasta konsulttiavusta noin 30 000 euroa on maksanut TEM. Valtiovarainministeriön saama lasku on noin 26 000 euroa.

Ylen mukaan valtiovarainministeriö on nyt keskeyttänyt ostot Kulmunin käyttämältä Tekir Oy:ltä. Kulmuni on tilannut eri tilanteissa muun muassa puhelinsparrausta, joka on maksanut jopa 700 euroa tunnilta. Kulmuni sai esiintymisvalmennusta myös päivänä, jolloin hän keskustan puheenjohtajana ilmoitti silloisen pääministeri Antti Rinteen (sd) menettäneen keskustan luottamuksen. Kulmuni ei suostunut kommentoimaan Ylelle, käyttikö hän valtion maksamaa sparrausta myös puoluejohtajan tehtävien hoitamiseen.

Ylen ja IS:n mukaan hallituksen ministereistä myös ainakin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) ovat saaneet ulkopuolelta ostettua esiintymiskoulutusta ministeriöiden laskuun. Näiden hinnat jäivät muutamiin tuhansiin euroihin.