M/S Viking Glory kasvattaa tavarayhteyksiä – Suomen ja Ruotsin välinen rahtiliikenne paranee

Varustamo Viking Line kasvattaa rahtikapasiteettia Suomen merireiteillä, kun M/S Viking Glory aloittaa liikennöinnin vuonna 2021. Uusi risteilyalus korvaa M/S Amorellan ja tuo noin 500 kaistametriä lisäkapasiteettia Turku–Tukholma-reitille.

M/S Viking Glory tulee olemaan Viking Linen laivaston tehokkain alus rahdin kuljettamiseen. Jo nyt Viking Line kuljettaa pohjoisella Itämerellä vuosittain yli

133 000 rahtiyksikköä. Koko konsernin rahtimarkkinaosuus nousi vuonna 2019 arviolta 18,4 prosenttiin.

– Suomi on Euroopan markkinoita tarkasteltaessa käytännössä saari. Turun ja Tukholman talousalueen väliset merimatkat ovat sekä viennissä että tuonnissa elintärkeitä, kuten tänä erikoisena keväänä olemme huomanneet, ja siksi halusimme panostaa uuden aluksemme rahtikapasiteettiin, kertoo Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen.

Vuonna 2019 Viking Linella kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 31,9 %. Viking Gloryn autokansi on edeltäjänsä Amorellan kantta suurempi ja korkeampi, ja keskeisenä tavoitteena on ollut saada tila mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

– Vuosien varrella autojen koko on kasvanut ja teknologia kehittynyt enemmän kuin on pystytty ennustamaan. Kun nyt jokaisella lähdöllä kapasiteettia on enemmän ja se hallitaan paremmin, tulee rahdin kuljettamisesta myös ilmastofiksumpaa, Tamminen kertoo.

Ajoneuvojen sekä vienti- ja tuontitavaroiden lisäksi Viking Linen aluksilla matkaa myös ammattikuljettajia. Heidät pyritään huomioimaan uudella risteilyaluksella entistä paremmin.

– Kuljettajan työ sisältää paljon matkustamista, ja se voi pidemmän päälle käydä raskaaksi. Haluamme olla mahdollistamassa kuljettajille parempaa arkea. Viking Glorylla laivan hiljaiseen osaan on sijoitettu kuljettajien omat matkustustilat, joissa on noin 70 kuljettajanhyttiä sekä oma saunaosasto ja olohuone, Tamminen kertoo.

