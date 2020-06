Piispat suosittelevat lyhentämään jumalanpalvelusten virsien kestoa ja lukumäärää

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat antaneet ohjeita laulamisesta jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Koska ei ole varmuutta, luoko laulaminen, huutaminen tai voimakas puhe virusta levittävän aerosolipilven, piispat suosittelevat käyttämään harkintaa laulettavien virsien keston ja lukumäärän suhteen. Kuorolaulua sisätiloissa tulee välttää toistaiseksi. Laulaminen ulkotiloissa on turvallisempaa kuin sisällä. Sisätiloissa laulettaessa on syytä kiinnittää huomiota tilaisuuden kestoon ja ilmanvaihtoon. Alueilla, joilla on paljon tartuntoja voidaan harkita voimakkaampia varotoimenpiteitä.

Jumalanpalveluksiin ja muihin kirkollisiin tilaisuuksiin saa osallistua yli 50 henkeä turvavälit huomioiden. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä, mutta pienissä kirkkotiloissa osallistujamäärää voidaan joutua rajoittamaan, jotta turvavälit saadaan pidettyä. Myös ehtoollisen vietto on mahdollista. Päätökset tekevät hiippakunnat.

Kirkko muistuttaa, että jumalanpalveluksiin ei ole syytä tulla vähänkään oireisena. Seurakunnat striimaavat jumalanpalveluksia edelleen verkkoon, joten myös kotisohvalta osallistuminen on mahdollista.