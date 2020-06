Eurajoella Satakunnassa riehuu laaja turvepalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 16 jälkeen maanantaina. Paloviranomaisten mukaan turvetuotantoalueella, Kahalansuolla, on kaksi palopesäkettä. Turvepalo tuottaa runsaasti savua. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palossa ei ole leviämisvaaraa. Palot on saatu rajattua. Sammutustyöt ovat käynnissä. Pelastuslaitoksella on useita yksiköitä kohteessa.