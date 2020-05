Scandic jatkaa henkilöstön lomautuksia

Scandic Hotels Oy jatkaa henkilöstön lomautuksia vielä 90 päivää. Huhti-toukokuun aikana hotellien ja niiden tukitoimintojen noin 2 000 hengen henkilöstöstä on lomautettuna ollut 92 prosenttia. Alun perin lomautusten piti päättyä kesäkuun lopussa.

Nyt edessä on uusi 90 päivän lomautusjakso. Scandicilla on Suomessa 65 hotellia, joista avoinna on nyt 14.

– Ravintolaliiketoiminnan osalta alimitoitetut ja yrityksiä eriarvoisesti ja syrjivästi kohtelevat korvaukset huhti-toukokuulta, vajavainen työllistämistuki sekä nyt vain pk-yrityksille kaavailtu mahdollinen yleistuki hidastavat merkittävästi toimintojemme uudelleen käynnistämistä ja lomautettujen työntekijöiden töihin kutsumista, toimitusjohtaja Aki Käyhkö sanoo tiedotteessa.

Tiedotteessa kerrotaan, että Scandicin henkilöstön lomautustarve vaihtelee yksiköstä ja työtehtävästä riippuen. Enintään lomautukset tulisivat jatkumaan arviolta 90 päivää ja olisivat kokoaikaisia tai osa-aikaisia riippuen yksiköstä sekä kysynnän määrästä.