Rajanylitysten määrä kasvanut Länsi-Suomen merivartioston valvomilla ylityspaikoilla

Rajanylitysten määrä on kasvanut merkittävästi Länsi-Suomen merivartioston valvomilla rajanylityspaikoilla. Kasvua selittävät merivartioston mukaan toukokuun puolessa välissä voimaan tulleet rajaliikenteen rajoitusten muutokset.

Vuorokauden keskimääräiset kokonaisliikennemäärät ovat nousseet noin 7 700 matkustajaan. Poikkeusolojen aikana 13. toukokuuta saakka keskiarvo oli noin 1 900 matkustajaa vuorokaudessa.

Eniten liikennemäärät ovat kasvaneet Torniossa ja Ahvenanmaalla, missä nousu on ollut noin 375 prosenttia. Torniossa noin puolet liikenteestä on sallittua työmatka- tai muuhun hyväksyttävään syyhyn liittyvää liikennettä. Toinen puoli rajanylityksistä on Suomen kansalaisten liikkumisvapauteen perustuvaa liikennettä. Tornion liikenteestä 90 prosenttia on Suomen kansalaisia ja loput pääosin Ruotsin kansalaisia.

Vaasan ja Turun satamissa liikennemäärät ovat kasvaneet noin 70 prosenttia huhtikuun lopun päivittäiseen liikenteeseen verrattuna. Merivartiosto odottaa liikenteen yhä kasvavan erityisesti Maarianhaminan sataman aukeamisen vuoksi.