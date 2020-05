Kouluissa useita koronatartuntoja – "Riski koronan laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on pieni"

Useissa kouluissa on havaittu viime päivinä koronatartuntoja, mutta asiantuntijoiden mukaan uhka viruksen laajasta leviämisestä on pieni.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan oli jo ennalta odotettavissa, että tartuntoja tulee myös kouluissa, sillä tautitapauksia esiintyy Suomessa päivittäin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan uhka koronaviruksen laajamittaiseen leviämiseen kouluissa tai koululaisilta muille ihmisille on pieni.

Tutkimusten perusteella lapset saavat koronatartunnan selvästi aikuisia harvemmin.

– Tartuntaketjuja selvittämällä on nähty, että lapset saavat tartunnan selvästi harvemmin kuin aikuiset ja tartuntaketju on harvoin alkanut lapsesta. Näiden tietojen valossa riski koronaviruksen laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on siis pieni, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Otto Helve.

Helve toteaa STM:n tavoin, että koulujen avaamisesta odotettiin ennalta seuraavan ainakin muutamia tartuntoja lähiopetuksessa olevilla.

THL painottaa, että lähiopetukseen ei saa tulla oireisena. Kouluissa oppilaiden on tärkeää pitää huoli hyvästä käsihygieniasta ja turvavälien pitämisestä.

Tartuntoja ainakin kuuden kunnan kouluissa

Lähiopetus aloitettiin kouluissa viime viikon torstaina 14. toukokuuta.

Sitä ennen koulut ehtivät olla suljettuina kahden kuukauden ajan, jolloin valtaosa opetuksesta järjestettiin etäopetuksena.

Koronavirustartuntoja ja altistuksia virukselle on havaittu koulujen avaamisen jälkeen ainakin kuuden eri kunnan kouluissa.

Kouluissa koronatartuntoja on todettu ainakin Espoossa, Sipoossa, Mäntsälässä, Porvoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

Myös päiväkodeissa on todettu tartuntoja muun muassa Karkkilassa, Vantaalla ja Helsingissä.

Päivähoitoon on saanut osallistua koronakuukausien aikanakin, mutta huoltajia on kehotettu pitämään lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotona.

Kunnallisessa päivähoidossa on koronan aikaan ollut noin neljännes lapsista. Päiväkodit palasivat normaaliarkeen viime viikon torstaina samaan aikaan koulujen kanssa.

Vaikutukset voidaan arvioida kun kesälomat alkavat

Toistaiseksi ei kyetä arvioimaan, onko koulujen avaamisella ollut vaikutusta tartuntoihin.

STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon osaston johtaja Pasi Pohjolan mukaan ei voida tietää, ovatko viime päivien tartunnat saaneet alkunsa jo ennen kouluihin paluuta vai vasta kouluissa.

– Asiantuntijoiden mukaan oireiden ilmaantuminen tartunnan saamisesta voi kestää 1–14 vuorokautta, keskimäärin siinä kestää 4-5 vuorokautta.

Pohjola toteaa, että koulujen avaamisen vaikutuksia voidaan arvioida kunnolla vasta sitten, kun koululaiset aloittavat jo kesälomat.