Hallitus kertoi uudet ohjeet yli 70-vuotiaille – katso suora lähetys kello 11

Hallitus kertoo tänään uudet ohjeistukset yli 70-vuotiaille, miten suojautua koronavirustartunnalta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt ohjeistuksensa. Päivitetyissä ohjeissa on hallituksen tiedotteen mukaan kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, miten ikääntyneet voisivat pitää yhteyttä läheisiinsä turvallisesti sekä miten he voivat pitää yllä omaa hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa.

Paikalla ovat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) lisäksi johtaja Päivi Topo Ikäinstituutista, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Mieli ry:stä ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen Suomen Ladusta.

Lisäksi paikalla ovat tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta ja johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tilaisuuden juontaa entinen uutisankkuri Pirjo Nuotio.