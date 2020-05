Buffet-ruokailuun liittyvät rajoitukset yllättivät: "Täytyykö henkilökunnan jakaa ruokaa ravintoloissa ja hotellien aamiaisbuffeteissa?"

Buffet-ruokailuun liittyvät rajoitukset sekä asiakaspaikkojen puolittaminen vaikeuttavat useiden ravintoloiden avaamista kesäkuun alusta alkaen.

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että buffet-tarjoiluun liittyvät rajoitukset tulivat alalle täytenä yllätyksenä.

– Me kuulimme tästä vasta tämän päivän infossa, joten asia tuli meille täytenä yllätyksenä. Tästä tulee hyvin hankala kysymys ravintoloille, joiden kannattavuus on muutenkin kovilla, Lappi sanoo.

Hallituksen linjauksen mukaan asiakkaat eivät voi hakea ruoka-annostaan suoraan buffet-pöydästä, vaan ruoka-annokset pitää antaa asiakkaille valmiina.

Pöytiintarjoilua ravintoloiden ei tarvitse järjestää, vaan valmiin annoksen voi hakea suoraan ravintolan tiskiltä.

Järjestely voi vaatia Lapin mukaan lisätyövoimaa ja talousvaikeuksissa oleville ravintoiloille työvoiman palkkaaminen on lähes mahdotonta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Nyt on mietittävä sitä, täytyykö henkilökunnan olla jakamassa ruokaa niin ruokaravintoloissa kuin hotellien aamiaisbuffeteissa. Tästä tulee hyvin hankalaa, sillä kannattavuus on jo nyt kovilla, jolloin henkilöstön palkkaaminen tuo lisää kannattavuusongelmia, hän sanoo.

Asiakaspaikoista vain puolet käytössä

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n mukaan myös asiakaspaikkojen puolittaminen oli alalle pettymys.

Hallituksen linjauksen mukaisesti vain puolet ravintoloiden paikoista saa olla käytössä.

– Toivomme, että tämä raja nostetaan 75 prosenttiin. Hyvää on kuitenkin se, että tämä rajaus ei koske terasseja, Lappi sanoo.

Alalla ollaan pettyneitä myös yöravintoloiden tilanteeseen. Hallituksen linjauksen mukaan ravintolat saavat olla auki kello 23:een saakka.

Valomerkki on annettava tuntia enemmin, jotta asiakkailla on aikaa poistua rauhassa ja täten välttää asiakasruuhkia sulkemisaikaan.

Valvonta pysyy omissa käsissä

Lapin mukaan hallituksen linjauksissa hyvää on se, että ravintolat voivat valvoa itse rajoitusten noudattamista.

– Alalla on vuosikymmenten kokemus omavalvonnasta, joten on hyvä että tälle on annettu tilaa. Me olemme laatimassa omavalvontaohjeita, jotta asiakkaiden on turvallista tulla ravintolaan.

Lappi arvioi, että ravintolatoiminnan käynnistyminen ja palautuminen ennalleen kestää kuukausia.

Vaikka ravintolat saavat avata ovensa 1. kesäkuuta, kokonaan toinen asia on se, millä tavalla asiakkaat palaavat takaisin ravintoloiden asiakkaiksi.

– Tähän liittyy kaupallinen riski ja monessa ravintolassa mietitään sitä, miten kannattavaa toiminnan käynnistäminen on. Lomautukset alalla jatkuvat edelleen, Lappi sanoo.