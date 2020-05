Helsingin yliopisto selvittää koirien hajuaistin hyödyntämistä koronavirustartunnan tunnistamisessa. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa koulutetut koirat ovat alustavissa tutkimuksissa onnistuneet erottamaan terveiden ja koronainfektioon sairastuneiden virtsanäytteet.

Hajuerotteluun koulutetut koirat ovat aiemmin palvelleet menestyksellä muun muassa syöpää sairastavien tunnistamisessa. Tutkijat uskovat, että koirien äärimmäisen tarkka hajuaisti voi osoittautua mullistavaksi välineeksi epidemian hallinnassa.

– Meillä on ennestään vankka kokemus koirien kouluttamisesta hajuerotteluun. Oli mahtavaa nähdä, miten nopeasti koirat omaksuivat jälleen uuden hajun, sanoo tutkimuksen ja DogRisk-ryhmän johtaja Anna Hielm-Björkman tiedotteessa.

Alustavien testien perusteella koirat saattaisivat suoriutua tehtävästä nopeasti ja yltää jopa luotettavampiin tuloksiin kuin nykyiset molekyylipohjaiset laboratoriokokeet.

Tutkimusta varten aloitetaan laaja potilasnäytteiden kerääminen. Tutkijat myös selvittävät tarkemmin, mitä koirat sairastuneiden näytteistä tunnistavat ja kuinka kauan sairastumisen jälkeen.

– On varmistettava monia asioita, ennen kuin hajuerottelua päästään soveltamaan käytännössä. Analysoimme suuren määrän sokkoutettuja näytteitä sekä potilailta, jotka ovat saaneet positiivisen koronatestituloksen, että verrokkiryhmältä, jonka tulos on ollut negatiivinen. Osa verrokeista on terveitä, osa sairastaa esimerkiksi jotakin muuta hengitysteiden infektiota, kertoo infektiosairauksien professori Anu Kantele Helsingin yliopistosta.

Hajuerotteluun koulutettuja koiria voisi jatkossa hyödyntää koronavirustartunnan saaneiden tunnistamisessa useissa tehtävissä esimerkiksi vanhainkodeissa, sairaalahenkilökunnan seulonnassa ja tullin palveluksessa lentokentillä.