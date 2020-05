Lapsiasiainvaltuutettu: "Suuren yleisön tehtävä ei ole jakaa tuomiota, etenkään lapsille" – Viranomaiset: älkää levittäkö videoita lapsen pahoinpitelystä

Helsinki

Imatralla tapahtui maanantaina iltapäivällä raju pahoinpitely, jossa lapset pahoinpitelivät julmasti lapsen. Tapahtumasta leviää useampia videoklippejä sosiaalisessa mediassa ja yksityisviesteillä.

Poliisi ja Imatran alueen terveysviranomaiset vetoavat ihmisiin, ettei videota jaettaisi eteenpäin. Pian viranomaisten vetoomuksen jälkeen videot oli poistettu useammalta netin keskustelufoorumilta ylläpitäjien toimesta.

– Kaikki videoilla esiintyvät henkilöt ovat tunnistettavissa ja alle 15-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa eivätkä ehkä ymmärtäneet tekoaan, kertoo Lännen Medialle komisario Jarno Saarinen Kaakkois-Suomen poliisista.

– Poliisilla on tässä pieni rooli, enemmän asia on muiden viranomaisten kuten lastensuojelun hoidossa.

Lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen korostaa, että missään rikoksissa suuren yleisön tehtävä ei ole jakaa tuomioita. Erityisen pidättyväisesti tulisi suhtautua lasten tekemisiin.

– Niin raakoja ja julmia kuin lasten teot voivatkin olla, aikuisten on pidettävä pää kylmänä niin tekijän kuin uhrin suhteen, Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen korostaa, ettei ota kantaa yksittäistapauksiin vaan puhuu yleisellä tasolla.

– Totta kai on hirveää, että oma lapsi syyllistyy vakavaan rikokseen. Mutta tärkeä olisi estää omat defenssinsä, tunnustaa vähättelemättä tai liioittelematta, että näin on tapahtunut. On aikuisen vastuulla käsitellä asia lapsen kanssa, jotta elämässä päästään pian eteenpäin.

Lapsi voidaan jopa huostaanottaa

Pekkarinen selvitti lasten rikollisuutta väitöstutkimuksessaan. Hän sanoo, että lasten rikoksissa seuraukset ovat voivat paradoksaalisesti olla ankarammat kuin yli 15-vuotiailla rikoksentekijöillä.

– Vaikkei kyse olekaan rangaistuksesta, Pekkarinen kertoo.

Lapsen rikolliseen toimintaan puututaan Suomessa moniammatillisella viranomaisyhteistyöllä. Poliisi siirtää asian sosiaaliviranomaisille, jossa ohjautuu lastensuojelun puolelle.

– Lasten rikokset katsotaan kasvatukseen liittyviksi ongelmiksi, joissa ohjausta tarvitsevat vanhemmat ja lapset. Huostaanottopykälässä yksi kriteeri on lapsen oma käytös ja muu kuin vähäisenä pidettävä rikos, Pekkarinen kuvailee.

– Jos lastensuojelu katsoo, etteivät vanhemmat pysty kantamaan vastuuta lapsesta ja tätä uhkaa rikoskierre tai syrjäytyminen, äärimmillään lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle.

Normaalisti lapsen rikoksesta käynnistyy lastensuojelutarpeen selvitys, jossa lastensuojeluviranomaiset tapaavat lasta, perhettä ja kartoittavat heidän tarpeitaan. Arvioinnin päätteeksi viranomaiset ratkaisevat, avataanko asiassa lastensuojelun asiakkuus.

– Tämä voi tarkoittaa avohuollon tukipalveluita kuten kotiin vietäviä tukitoimia, tukihenkilöä ja lapsen harrastusten tukemista.

Poliisin, sosiaaliviranomaisten ja usein myös opetus- ja terveysviranomaisten moniammatillinen tiimi tapaa lasta 1-5 kertaa.

Kolme lasta epäiltyinä

Poliisin mukaan kolmea alle lasta epäillään pojan pahoinpitelystä. Tekoa tutkitaan pahoinpitelynä, mutta tekomuoto täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit.

– Rikosnimikettä selvitetään vielä. Tekijät eivät nuoren ikänsä takia joudu rikosvastuuseen, joten siinä mielessä nimikkeellä ei ole väliä, Saarinen sanoo.

Videoilla maassa makaavaan alle 15-vuotiaaseen poikaan kohdistetaan raakaa väkivaltaa, toiset pojat muun muassa potkivat hänen päätään ja hyppivät pään päällä. Naureskelevat lapset eivät videon perusteella näytä ymmärtävän tekonsa vakavuutta.

Uhri kuljetettiin tapahtumapaikalta sairaalaan. Poliisi kommentoi hänen vammojensa laatua vain sen verran, ettei pojalla ole hengenvaaraa.

– Kukaan ei tässä vaiheessa voi sanoa, jääkö hänelle pysyviä vammoja, kertoo komisario Jarno Saarinen.

Vaikka alle 15-vuotiaat eivät ole rikosvastuussa, heitä ei ole vapautettu vahingonkorvausvelvollisuudesta.

– Tästä syystä poliisi tutkii myös lasten tekemät rikokset, sanoo lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen.

Rikosvastuurajaan syynsä

Pekkarinen muistuttaa, ettei rikosvastuun ikärajaa ole keksitty tyhjästä. On tutkittu tosiasia, että lasten aivot ja moraali kehittyvät hitaasti.

– Lapsi ei pysty välttämättä hahmottamaan sitä, että kun esimerkiksi peleissä päät lentelevät ja hahmot nousevat entistä ehompina ylös, todellisuudessa näin ei tapahdu.

– Lapsi ei myöskään itsenäisesti opi kohtelemaan eläimiä, muita lapsia ja ihmisiä hyvin. Häntä on ohjattava pienestä pitäen siihen, Pekkarinen sanoo.

Lapsen syyllistyminen rikokseen ei tarkoita sitä, että lapsen elämän suunta on lopullisesti lukittu. Valtaosa rikokseen syyllistyvistä lapsista tekee niin vain kerran.

Videon levittäminen voi olla rikos

Poliisin arvion mukaan videot maanantaina noin kello 16.20 imatralaisen koulun pihalla tapahtuneesta väkivallanteosta olivat jo tiistaiaamuna levinneet laajasti. Levittäjinä ovat aikuisten lisäksi lapset ja nuoret.

– Video voi järkyttää lapsia ja nuoria, koska se järkyttää helposti aikuisiakin. Kodeissa olisi nyt hyvä ottaa puheeksi tämä asia ja käydä läpi tuntemuksia, jos lapset tai nuoret ovat nähneet videon, Saarinen sanoo.

Imatran sosiaali- ja kriisipäivystys Eksote tarjoaa akuuttia kriisiapua videon sisällöstä järkyttyneille.

Poliisilla on alustava käsitys tapahtumien syystä.

– Poliisi tulee puhuttamaan tekijät. Toistaiseksi emme ole olleet yhteydessä keneenkään heistä, tapahtumasta on niin vähän aikaa ja tekijät ovat lapsia, Saarinen kertoo.

Saarinen sanoo, että teon motiivi saattaa olla asia, josta poliisi ei tule tiedottamaan myöhemminkään. Hän muistuttaa, että videoilla on vain osa tapahtumista, eikä se välttämättä anna oikeaa kuvaa tapahtumakokonaisuudesta.

– Kun kyseessä on alaikäisistä lapsista, asiassa saattaa olla paljon sellaista, mistä poliisi ei voi tiedottaa.

– Tämä on hyvä muistaa myös sen, joka videota aikoo levittää. Levittäminen saattaa täyttää esimerkiksi yksityiselämän suojan loukkaamisen tai kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, Saarinen tähdentää.