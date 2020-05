Poliisiylijohtajaksi haki Kolehmaisen lisäksi vain kolme muuta

Poliisiylijohtajan määräajoin täytettävää paikkaa on hakenut sen nykyisen haltijan lisäksi vain kolme muuta. He ovat Pjotr Lehtonen, Karoliina Maaranen ja Hannu Wasastjerna.

Nykyinen poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti. Lehtosen tutkinto on Master of Business Administration ja Maarasen Bachelor of Business Administration. Wasastjerna on oikeustieteiden kandidaatti sekä hallintotieteiden maisteri.

Poliisiylijohtajan määräaikainen virka alkaa ensimmäinen elokuuta ja päättyy heinäkuun 2025 lopussa.