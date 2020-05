Husissa tutkitaan voidaanko sädehoidolla lieventää koronan oireita

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tutkii voiko hyvin pienellä keuhkojen alueelle kohdennetulla sädehoidon kerta-annoksella hoitaa koronaviruksen aiheuttamaa keuhkokuumetta ja näin vaikuttaa koronavirusinfektion etenemiseen. Nyt käynnistyvän tutkimuksen tavoitteena on lieventää sairaalahoitoa vaativaa koronavirusinfektiota ja estää sen vaikeutumista tehohoitoa vaativaksi. Hoidon mahdollisten hyötyjen arvioidaan ilmaantuvan nopeasti.

– Pitkäaikaishaittana tämän suuruinen säteily aiheuttaa noin yhden prosentin lisääntyneen riskin saada sädetetylle alueelle syöpäkasvain 10-20 vuoden kuluessa. Tämän pienen riskin vuoksi tutkimukseen otetaan mukaan vain yli 50-vuotiaita potilaita, kertoo Husin syöpäkeskuksen ylifyysikko Mikko Tenhunen tiedotteessa.

Tutkimuspotilaiden hoito toteutetaan Husin syöpäklinikalla erillään muusta sädehoitoyksikön päivittäistoiminnasta.

– Hoidamme aluksi viisi potilasta, minkä jälkeen arvioimme, laajennetaanko tutkimukseen osallistuvien määrää, kertoo syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Mattson.

Koronaviruspotilaiden sädehoidolla pyritään vaimentamaan virusinfektion aiheuttamaa elimistön immunologista puolustusreaktiota, joka mahdollisesti myötävaikuttaa vaikean koronaviruksen aiheuttaman taudin kehittymiseen.

– Ajatuksena on, että tulehdusreaktiota vaimentamalla pystytään vaikuttamaan taudin kulkuun, sanoo Mattson.

Vastaavaa pientä koko kehon alueelle kohdennettua sädehoitoa on jo vuosikymmeniä käytetty osana luuydinsiirtoon liittyvän käänteishyljintäreaktion hoitoa, jolloin tavoitteena on oman puolustusreaktion vaimentaminen. Ennen antibioottien aikakautta sädehoitoa on käytetty 1900-luvun alkupuoliskolla bakteerien ja virusten aiheuttaman keuhkokuumeen hoidossa.

Maailmalla on hiljattain käynnistynyt kaksi muuta vastaavaa tutkimusta.