Näkökulma: Minä olen Google, sinun jumalasi – älä pidä muita jumalia

Niinhän tässä käy

Sähköisen tiedonvälityksen ja tallennuksen valtaa ennustettiin jo oman lapsuuteni tieteisromaaneissa ja muissa seikkailuajanvietettä tarjonneissa julkaisuissa. Silloin tosin olivat arkistot niitä paikkoja, joissa tieto oli haettavissa ja kirjat olivat kai yleisin tavallisen kansan tietolähde.

Tämä kehitys alkoi, kun joku neropatti keksi "sähköaivot", joiden tulon jälkeen alkoi kiihkeävauhtinen meno kohti nykyistä. Sinänsä hyvää kehityksen suuntaa varjostaa se tosiseikka, että nykytilanteessa on ihmisten valta itseensä kaventunut ja suurta ihmisjoukkoa sitoo ympärilleen sosiaaliseksi mediaksi kutsuttu mahdollisuus tehdä itsensä kaikkien tuntemaksi.

Tai se tarjoaa mahdollisuuden kuvitella, että näin vois käydä. Tälläkin asialla on kaksi puolta. Nykyisen pandemian estäessä läheistenkin, eri paikkakunnilla asuvien fyysiset kontaktit voidaan osa tuskaa korvata jollain sähköisellä yhteydellä. Kun voielä noin parikymmentä vuotta sitten kamera puhelimessa tuotti jotain suttua, mitä laitteen ostaja kehui tekniikan ihmesaavutukseksi, voimme tänään puhelimitse katsoa toisiamme silmiin, selata sanoma- ja aikakauslehti ja löytää vaikka mitä viihdettä ja valokuvat ja videot ovat laadultaan loistavia.

Ehdimme jo surra, että tämä kehitys on haitallista ihmissuhteille erityisesti perheen kesken, kun ei ehditä "sometuksen" takia tavata toisiemme. Nyyt siitä tulikin apu kanssakäymiselle. Mainio karikatyyri tästä aiheesta on sarjakuva Jere, jonka päähahmo pilkkaa isäänsä, joka lähettelee sähköposteja. Sama koltiainen keskustelee vanhempiensa kanssa enimmäkseen sen sosiaalisen median kautta. Mihin tämä tulevaisuudessa johtaa, kun kaikki tieto niin yksilöistä kuin kaikesta muustakin on joidenkin konesalien ja servereiden uumenissa pienen joukon tallennettavana ja hyödynnettävänä.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.