Sanna Marin: epidemia voi hiipua kesällä, mutta uusi aalto voi tulla syksyllä – "Meidän on varauduttava myös siihen"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että Suomen tulee jatkaa koronaviruskriisissä hybridistrategiaa niin kauan kunnes epidemia on saatu globaalilla tasolla hallintaan.

Hallituksen strategia on siirtyä laajoista yhteiskunnallisista rajoituksista kohti testaa, jäljitä ja hoida -periaatetta. Samaan aikaan rajoitustoimia täytyy pitää edelleen käytössä.

Marinin mukaan tilanne on edelleen vakava ja mahdollisesti pitkäkestoinen.

– Kyse on globaalista pandemiasta ja on vielä paljon sellaista, mitä emme tiedä, Marin sanoi.

Marin kertoi tiedotustilaisuudessa, että Suomen on varauduttava epidemian toiseen aaltoon.

Jotta altistuneiden jäljitystä voidaan jatkossa tehostaa, kehitteillä on mobiilisovellus, joka auttaa jäljitystyössä. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan sovelluksen vaatimaa lainsäädäntötyötä.

– Tämän hetken arvion mukaan sovellus voidaan ottaa käyttöön kesällä, mutta työ tämän osalta on vielä kesken.

Pääministerin mukaan viruksesta ja sen käyttäytymisestä opitaan koko ajan lisää. Sen myötä Suomen strategiaa päivitetään. Esimerkiksi vielä ei ole tietoa, onko viruksella kausivaihtelua. On mahdollista, että kesällä epidemia hiipuu ja taudin uusi aalto tulee syksyllä.

– Meidän on varauduttava myös siihen.

Yksi mittari ei kerro epidemian kokonaiskuvaa

Sanna Marin otti tiedotustilaisuudessa kantaa myös kysymykseen, miksei hallitus ole asettanut tavoitetta koronaviruksen r0- eli tartuttavuusluvulle.

Yksi mittari ei kerro Marinin mukaan kokonaiskuvaa epidemiasta. Sen takia viruksen etenemistä seurataan useilla eri mittareilla.

– R0-luku ei yksin kuvaa tilannetta kattavasti ja vaihtelee myös alueittain. Tautia esiintyy ryppäissä ja epidemian kulkua on vaikea ennustaa.

Yhden luvun asettaminen voisi johtaa myös olettamukseen, että hallituksen viruksen vastaiset toimet on sidottu yhteen lukuun.

– Näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole, Marin totesi.

Marin korosti tiedotustilaisuudessa, että hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviäminen yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojata erityisesti riskiryhmässä olevia.

Ikäihmisiä on suositeltu välttämään sosiaalisia kontakteja heidän suojelemisekseen.

– Kyse ei ole siitä, että haluamme vaikeuttaa ikääntyneiden elämää.

Ikäihmisten tulee pääministerin mukaan itse harkita, miten suosituksia noudattavat. Hallitus etsii parhaillaan tapoja siihen, että ikäihmiset voisivat tavata hoivakodeissa turvallisesti muita ihmisiä.

Hallitus ei tavoittele laumasuojaa

Suomessa on todettu yli 6 100 koronavirustartuntaa. Torstaina sairaalahoidossa oli 143 potilasta ja tehohoidossa 33. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 280 ihmistä.

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon Suomen viruksen vastaisesta strategiasta.

Hallitus on viestinyt viime aikoina, että se pyrkii estämään viruksen leviämistä, mutta oppositiosta on epäilty, että hallitus yrittää hankkia virukselle laumasuojaa. Hallitus on kiistänyt, että sen strategiana olisi tavoitella laumasuojaa.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan viruksen etenemistä ei pidä hidastaa liikaa, koska se voi aiheuttaa myöhemmin voimakkaan epidemian toisen aallon. Sen takia rajoituksia on hyvä purkaa vähitellen.

Rajoitukset ovat myös aiheuttaneet paljon sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.

Tukea epidemiasta kärsineille yrityksille

Torstaina hallitus kertoi viruksesta pahasti kärsineille yrityksille suunnatusta kustannustuesta. Uusi tuki on toimialasta riippumaton ja tarjolla lähes kaikille yrityksille.

Hallitus ei ole vielä määrittänyt, kuinka paljon yrityksen liikevaihdon on pitänyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tämän hetken arvion mukaan vähennyksen tulee olla 20–30 prosenttia.

Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin, kuten palkkoihin ja vuokriin.

Torstaina peruskoululaiset ja varhaiskasvatuksessa olevat palasivat kahden kuukauden etäopetuksen jälkeen lähiopetukseen.

