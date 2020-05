Kotihoito voi jatkossa pysäköidä maksutta ja ilman aikarajaa

Kotihoidon pysäköinti helpottuu uuden tieliikennelain muutoksen myötä kesäkuun alusta alkaen. Jatkossa kotihoitajat ja vastaavia palveluja tuottavat työntekijät voivat pysäköidä ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla. Kotihoidon pysäköintimahdollisuuden käyttäminen edellyttää, että ajoneuvossa on kunnan myöntämä pysäköintitunnus.

Uusi tieliikennelaki tuo mukanaan myös muita muutoksia pysäköintiin. Kesäkuun alusta alkaen ajoneuvon voi taajamassa pysäköidä vasemmalle puolelle tietä ja pysäköinnin alkamisajan voi raapustaa vaikka kynällä paperille.

– On hyvä muistaa, että pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot ovat voimassa molemmille puolille tietä pysäköidessä ja pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty muun muassa liikenneympyrässä, pyöräkaistalla ja linja-autokaistalla. Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi, muistuttaa Traficomin asiantuntija Marjo Immonen tiedotteessa.

Pysäköintiajan alkamisen voi jatkossa ilmoittaa vapaasti eli enää ei välttämättä tarvita pysäköintikiekkoa.

– Pysäköinnin alkamisaika on kuitenkin ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla, muistuttaa Immonen.