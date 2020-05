Touhula jätti yrityssaneeraushakemuksen – päiväkodit jatkavat toimintaansa

Varsinais-Suomessakin toimiva yksityinen päiväkotiketuju Touhula jätti torstaina yrityssaneeraushakemuksen. Yhtiö kertoo verkkosivullaan, että toimenpiteellä pyritään tervehdyttämään Touhulan talous ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Touhulan pääomistaja ja rahoittajat ovat turvanneet yhtiön maksuvalmiuden.

Touholan toiminta on ollut yhtiön mukaan pidemmällä aikavälillä tappiollista, koska päiväkodit ovat kärsineet lapsivajeesta ja kulut ovat nousseet. Lisäksi koronapandemia on vaarantanut toiminnan lyhyellä aikavälillä.

– Päiväkodeissamme on ollut vain vähän lapsia poikkeusaikoina, mutta toiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet jotakuinkin entisellään. Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksellista epävarmuutta myös syksyn näkymiimme ja haluammekin nyt tehtävillä toimenpiteillä turvata toimintamme jatkuvuuden, Touhulan tiedotteessa kerrotaan.

Yhtiön mukaan saneeraus ei vaikuta päiväkotien toimintaan. Touhulalla on Turussa viisi päiväkotia. Lisäksi yhtiöllä on päiväkodit Uudessakaupungissa, Salossa ja Loimaan Alastarolla. Yhteesä ketjulla on 170 päiväkoti eri puolilla maata.

Yhtiö aikoo selvittää lähiviikkoina jokaisen päiväkotinsa taloudellisen tilanteen, ja onko toimipisteissä riittävästi lapsia. Yhtiö lupaa kertoa mahdollisista toimenpiteistä toukokuun aikana.