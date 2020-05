Allergialiitto: Siitepölyallergian ja koronan oireet samankaltaisia – oireilevien ei tule mennä töihin tai kouluun

Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa, että siitepölyallergian ja koronan oireet voivat olla samankaltaisia. Kouluun, päiväkotiin tai töihin ei tule mennä oireisena. Tämä koskee myös siitepölyallergisia.

– On vaikea erottaa, onko kyse allergiaoireesta, flunssasta vaiko koronasta. Kuume ei tosin kuulu allergiaoireisiin, mutta koronakin voi olla kuumeeton tai vähäoireinen. Siksi on syytä jäädä kotiin, kunnes on oireeton, sanoo Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Anne Vuorenmaa tiedotteessa.

Siitepölyallergia oireilee aivasteluna, nenän vuotamisena, silmien kutinana ja joskus myös astmaoireina. Koronan oireet ovat samankaltaiset.

Koivun siitepölymäärät ovat tällä hetkellä Norkko.fi -tietojen mukaan runsaita lähes koko maassa. Norkkolaskennan perusteella siitepölykauden pitäisi kuitenkin olla keskimääräistä helpompi.