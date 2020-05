Paneliankosken Voiman vesivoimalan kattorakenteet palavat Eurassa, tiedottaa pelastuslaitos. Paikalla on noin 10 pelastuslaitoksen yksikköä. Palon vuoksi on odotettavissa noin 600 kotitaloutta koskeva laaja sähkökatko, Paneliasta Irjanteen suuntaan. Sähkökatkon kesto on useita tunteja.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello viiden aikaan iltapäivällä.