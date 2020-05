Keskustaministerit: Ravintolatuen korvausajankohta vielä tarkasteluun

Hallituksen päätös ravintoloiden koronakriisin vuoksi saamasta tuesta siirtyi torstailta perjantaille.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan ravintolatuen suuruuden määrittelyssä käytettävää ajankohtaa on vielä syytä tarkastella.

– Alkuvuonna monella ravintolalla on myynti pientä, joten korvausajankohtaa on syytä eduskunnan vielä tarkastella. Valtioneuvoston on syytä liittää esitykseen lausuma, että nämä asiat tulee huomioitua ja mahdollisimman moni ravintola saisi oikeudenmukaisen tuen, Lintilä tviittasi torstaina.

Myös valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) totesi samat sanat Helsingin Sanomille, joka uutisoi ensimmäisenä päätöksenteon siirtymisestä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) esitteli keskiviikkona esityksensä hallituksen 120 miljoonan euron paketista ravintoloille, jotka suljettiin koronakriisin vuoksi poikkeuslailla.

Ravintoloiden juoksevia kustannuksia kattava tuki maksettaisiin automaattisesti ja sen pohjana ovat Verohallinnolta saatavat arvonlisäverotiedot. Juoksevien kulujen tukemiseen on varattu 83 miljoonaa euroa.

Esityksessä tuen vertailukuukaudeksi on merkitty tammi-helmikuu, koska vertailun haluttiin olevan mahdollisimman tuore.

Alkuvuosi on kuitenkin yleensä ravintoloille heikompi kuin huhti- tai toukokuu, jolloin ovet joutuvat nyt olemaan kiinni muuten kuin noutoruuan osalta.

Toisaalta vuoden takaa huhti-toukokuulta olevissa tiedoissakin piilee riski tuen myöntämisestä vanhentunein yritystiedoin.