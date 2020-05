Näin koulut aiotaan avata turvallisesti – ei saksia tai muita opetusvälineitä yhteiskäyttöön, ei omia leluja päiväkotiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistivat aluehallintovirastoja, kuinka kouluarki jatkuu turvallisesti ensi viikon torstaista alkaen.

Joonas Kuikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä opetus- ja kulttuuriministeriö evästävät aluehallintovirastoja tuoreilla ohjeilla lähiopetusta ja varhaiskasvatusta varten, kun molemmat jatkuvat ensi viikon torstaina 14. toukokuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vaatii aluehallintovirastoja ryhtymään ohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin, jotta koulunkäynti ja päivähoito ovat turvallisia lapsille ja työntekijöille koronavirusaikana.

Tärkein ohje on vanhempien vastuulla. Kouluun tai päiväkotiin ei saa mennä sairaana. Sinne ei saa mennä, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita, kuten yskää, kurkkukipua, vatsaoireita tai päänsärkyä.

Jos yksi lapsi sairastuu päivän aikana, hänet siirretään erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen pyrkii pitämään etäisyyttä sairaaseen lapseen.

Jos lapsella on vaikea perussairaus, tai perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, on hoitavan lääkärin tehtävä arvioida, voiko lapsi palata kouluun tai päiväkotiin. Opettajien riskit arvioi työnantaja työterveyden tuella. THL:n mukaan koronavirus on harvinainen lapsilla.

Kouluissa täytyy lisätä siivousta. Kosketuspinnat pyyhitään kerran, mieluusti kahdesti päivässä. Niitä ovat ovenkahvat, käsinojat, pulpetit, pöydät, valokatkaisijat ja hanat.

Oppilaat pesevät kätensä heti kouluun tullessa ja ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, ulkoilun jälkeen, aivastamisen ja yskimisen jälkeen ja aina kun ne ovat likaiset. Jos käsiä ei voida pestä, käytetään desifiointiainetta.

Yhteiskäytössä olevia opetusvälineitä ei käytetä. Tämä koskee esimerkiksi askartelutarvikkeita kuten saksia, tietokoneiden näppäimistöjä ja tabletteja.

Pienet lapset eivät saa tuoda omia leluja päiväkoteihin.

Kouluissa ei järjestetä suuria yleisötilaisuuksia, vaan pikemminkin ryhmät pidetään erillään.

Ylimääräiset henkilöt eivät saa oleskella kouluissa tai niiden alueella. Henkilökunta ei kokoonnu keskenään. He tapaavat mahdollisuuksien mukaan aina saman lapsiryhmän.

Tyhjillään olevia tiloja, kuten toisen asteen oppilaitoksia voidaan ottaa peruskoulujen käyttöön lisätilojen saamiseksi.

Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään. Yläkouluissa ryhmä voi vaihtua, jos opetus sitä vaatii.

Kouluruokailu järjestetään oman ryhmän tai luokan kesken, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voi käyttää porrastetusti.

Näiden ohjeiden perusteella oppilaitosten ja päiväkotien on itse järjestettävä yksityiskohdat tilojensa ja olosuhteidensa mukaan.

Mahdolliset tartunnalle altistuneet ihmiset jäljitetään ja asetetaan 14 vuorokauden karanteeniin.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava koulusta pois vähintään seitsemän vuorokautta ja tarvittaessa pidempään niin, että ainakin kaksi vuorokautta on kulunut oireiden loppumisesta.