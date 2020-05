Ylen gallup: Sdp nousi Suomen suurimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset putosi kolmanneksi kokoomuksen taakse

Vanessa Valkama

Pääministeripuolue sdp on noussut selvästi suosituimmaksi puolueeksi, kertoo Ylen gallup. Sdp ohitti nyt 22,1 prosentin kannatuksella perussuomalaiset, joka on pitänyt kannatuskyselyn kärkipaikkaa viime eduskuntavaaleista asti.

Tuoreessa gallupissa perussuomalaisten kannatus on tippunut 2,1 prosenttia ja se putosi toisen oppositiopuolueen kokoomuksen taakse kolmanneksi suosituimmaksi. Kokoomusta kannattaa nyt 18,2 prosenttia ja perussuomalaisia 17,9 prosenttia.

Neljäntenä kyselyssä on keskusta 12,2 prosentin ja viidentenä vihreät 11,4 prosentin kannatuksella. Keskustan kannatus laski 0,2 ja vihreiden 0,6 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton kannatus on 7,7, RKP:n 4,1, kristillisdemokraattien 3,7 ja Nyt-liikkeen 1,5 prosenttia.

Ylen kyselyn virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Taloustutkimuksen toteuttamassa gallupissa haastateltiin yli 2 400 suomalaista.

Sdp nousi suosituimmaksi puolueeksi myös Helsingin Sanomien gallupissa 18. huhtikuuta. Sen mukaan puoluetta äänestäisi 20,4 prosenttia äänestysikäisistä. Nousua edelliseen HS-gallupiin verrattuna tuli 3,3 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaiset oli käytännössä tasoissa sdp:n kanssa 20,2 prosentin osuudella. Kolmanneksi suurin suosio oli kokoomuksella, 16,8 prosenttia.

Historiallinen nousu pääministeripuolueelle

Sdp:n kannatus on kohonnut koronakriisin aikana noin viisi prosenttiyksikköä Ylen kannatuskyselyissä. Tuoreimmassa mittauksessa nousu oli 2,5 prosenttiyksikköä ja edellisessä kolme.

Koronapandemian aikana pääministeripuolue on ollut paljon esillä ja suomalaiset ovat olleet pääosin tyytyväisiä Sanna Marinin johtamiseen. Ylen mukaan sdp:n kannatus on noussut lähes yhdeksän prosenttia Marinin pääministerikauden aikana. Pääministeripuolueelle ei ole mitattu Taloustutkimuksen kannatuskyselyissä vastaavaa suosion nousua aiemmin.

Perussuomalaisten suosio on tippunut runsaat kuusi prosenttiyksikköä alkuvuoden aikana, ja lasku on kiihtynyt koronakriisin aikana. Puolueen kannatus on romahtanut lähes samalle tasolle kuin eduskuntavaaleissa.

Hallituspuolueista sdp on ainoa nousija, kun muiden kannatuksessa on pienoista laskua. Ylen mukaan sdp saa uusia kannattajia erityisesti vihreistä ja vasemmistoliitosta,