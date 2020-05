Kommentti: Baltiasta ja Suomesta rajojen avaamisen etujoukko – EU:n sisärajat auki eri tahtiin on yksinomaan järkevää politiikkaa

Matti Posio

Viro, Latvia ja Liettua ilmoittivat äskettäin sisärajojensa avaamisesta maiden omille kansalaisille 15. toukokuuta, kun muualla Euroopassa vasta katsellaan kalentereita ja mietitään syksyä. Suomikin aikoo avata sisärajat 14. toukokuuta työmatkustajille ja muille, joille pääseminen naapurin puolelle on tärkeää tai "välttämätöntä".

Moni on huolissaan Euroopan unionin kyvyttömyydestä tehdä päätöksiä yhdessä.

Koronapandemian levitessä rajoituksia asetettiin maakohtaisesti. Jäsenmaa kerrallaan sulki rajansa, eikä toisia ehditty odotella – saati hieroa 27 osallistujan yksimielisyyttä huippukokouksessa.

Näköjään sama tahti, eritahtisuus, jatkuu myös matkustusrajoitusten avaamisessa.

Itämeren maat pärjänneet hyvin

Viro, Latvia ja Liettua varautuivat koronavirukseen ripeästi, ja niiden tartuntatilanne on hyvä verrattuna muihin maihin, joiden kirjanpitoa voi uskoa. Latviassa kuolemantapauksia on kirjattu miljoonaa asukasta kohti yhdeksän, Liettuassa 18, Virossa 41 ja vertailun vuoksi Suomessa 44.

Itämeren maiden luvut ovat maailman mitassa huojentavan pieniä. Naapurissa Venäjä on mittauttanut vain kymmenen kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohti, mutta on ilmeistä, että tässä on takana vahvasti tarkoitushakuista diagnosointia.

Lempeiden koronasuositusten linjan valinneesta Ruotsista ei tässä yhteydessä kannata puhua. Rajojaan maa ei koskaan sulkenutkaan.

Kaksoiskaupunki voi alkaa hengittää

On luonnollista, että pienet ja toisilleen läheiset Baltian maat avaavat sisärajansa ensimmäisinä Euroopassa. Samoihin aikoihin, toukokuun puolivälissä, myös Suomi avaa sisärajansa työmatkustajille ja välttämättömälle liikenteelle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunki voi taas alkaa hengittää. Laivaliikenne saadaan käyntiin. Koronavarautumisen alkuvaiheessa hyvin toimineet Suomi, Viro, Latvia ja Liettua voivat muodostaa vapaamman kuplan rajansa sulkeneen Euroopan laidalle.

Jos jäisimme täällä odottelemaan, että joka ikisen EU-maan kaikki rajat voitaisiin avata, saattaisimme vielä ensi vuonnakin istua jännittämässä vaikka Italian ja Slovenian koronalukujen kehitystä.

EU:n rivit uudelleen suoraan

On siis yksinomaan järkevää, että rajat avataan heti ja liike-elämä mahdollistetaan niissä EU:n osissa, joissa se on kyllin turvallista.

Samalla eriseuraisuus kuitenkin pahentaa EU:n pitkän aikavälin hajanaisuusongelmaa. Rajaliikenteen sallimisessa jopa Euroopan talouden isot moottorit Saksa ja Ranska uhkaavat päätyä eri tahtiin.

Olennaista on, kykenevätkö EU-maat päättämään sitten enää yhdessä muistakaan tärkeistä asioista, kun se ei ole ainoastaan järkevää vaan välttämätöntä.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja.