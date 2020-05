MaRa: Ravintoloiden avaaminen ei kannata, jos rajoitukset ovat liian tiukkoja

Vanessa Valkama

Koronaviruksen takia suljetut ravintolat voidaan avata asteittain kesäkuun alusta alkaen. Hallitus päätti asiasta maanantaina, kun se teki linjauksensa koronarajoitusten purkamisesta ja jatkamisesta.

Ravintoloiden avaaminen edellyttää kuitenkin lakimuutoksia, jotta esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja voidaan rajoittaa.

– Kun ravintoloita aukaistaan, mahdolliset rajoitukset tai ehdot eivät voi olla niin tiukkoja, että ravintoloiden toiminta muuttuu niiden vuoksi kannattamattomaksi, sanoo Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

– On selvää, että kun ravintolat aukeavat, kulut alkavat taas juosta normaalisti. Kysymys on siitä, onko tuloja tarpeeksi. Jos rajoitukset ovat sellaisia, että kuluja on enemmän kuin tuloja, se vie ravintolat yhä syvemmälle taloudelliseen ahdinkoon.

Timo Lapin mielestä laissa olevat jäykät rajoitukset ovat huono tapa säännellä ravintolatoimintaa. Esimerkiksi liian tiukat rajoitukset turvavälien suhteen voisivat aiheuttaa ongelmia erityisesti pienimmille ravintoloille ja baareille, ja anniskelurajoitukset haittaisivat myös iltaisin auki olevien lounasravintoloiden toimintaa.

MaRa on esittänyt hallitukselle, että lainsäädännössä asetettaisiin ravintoloille velvollisuus tehostettuun riskienhallintaan ja hygieniavaatimuksiin. Tarkemmat ehdot säänneltäisiin omavalvonnalla.

MaRa olisi valmis tekemään ravintoloille korona-ajan omavalvontaohjeen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Näin on tehty omavalvontaohjeet myös anniskeluun ja elintarvikkeille.

– Voisimme nytkin katsoa yhdessä, millä edellytyksillä asiakkaiden on turvallista tulla ravintoloihin ja työntekijöiden siellä työskennellä. Se olisi huomattavasti joustavampi ja parempi keino kuin asettaa lainsäädännössä rajoituksia, Lappi sanoo.

– Omavalvonta pystyisi ottamaan huomioon ravintoloiden erilaiset olosuhteet. Riittävä julkisen vallan panos tulisi siitä, että ohjeet edellyttävät viranomaisten hyväksyntää.

Timo Lappi pitää hallituksen päätöstä ravintoloiden asteittaisesta avaamisesta hyvin yleisluontoisena.

– Siitä on vaikea tehdä johtopäätöksiä, että millä edellytyksillä ravintolat avataan. Erittäin mielissämme olemme tietysti siitä, että ravintolat voidaan taas avata.

– Se on hyvin tärkeä päätös paitsi ravintolayrittäjien kannalta myös ravintola-alan työntekijöiden kannalta. Hyvin suuri osa jäsenyritystemme työntekijöistä on ollut nyt lomautettuna, ja he ovat joutuneet tulemaan toimeen pienillä korvauksilla.

Lapin mukaan ravintoloiden avaaminen kesäkuun alussa on ongelmallista, koska kysynnästä ei ole varmuutta.

– Varmaan patoutunutta kysyntää on. Haasteita on siinä, kuinka hyvin turvallisuuden tunne pystytään luomaan ja kuinka paljon työntekijöitä uskalletaan alkuvaiheessa kutsua ja paljonko pystytään ostamaan elintarvikkeita, Lappi sanoo.

– Asiakkaiden täytyy luottaa siihen, että ravintoloihin on turvallista tulla. Se kannustaisi ravintoloita varmasti myös omavalvonnan tekemiseen. Lisäksi ravintolan pitää olla turvallinen työntekijöille ja sen eteen teemme kaikkemme.

Lapin mukaan ravintoloiden tukipaketilla on erittäin iso merkitys, kun ravintolat avataan. Nyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta vaikeuttaa se, että päätös paketista uupuu.

– Tukipaketti on liian pieni tällä hetkellä. Suurella osalla ravintolayrityksistä ei ole rahaa kassassa yhtään. Kun toiminta pitäisi avata, millä maksetaan palkat ja hankitaan elintarvikekita? Pakko on avata joka tapauksessa, mutta kuinka kannattavaa se on?

Lapin mukaan ravintoloiden aukaiseminen kannattavasti olisi tärkeää myös yhteiskunnan kannalta.

– Normaalivuonna ravintolat maksavat veroja 1,5 miljardia euroa. Jos ravintolat eivät pääse jaloilleen, tämä veromäärä on uhattuna.

– Tänä vuonna verokertymä valtiolle on huono, mutta se on huono myös jatkossa, jos ala ei pääse aloilleen. Siksi tukipaketin pitäisi olla riittävän iso.

MaRa on esittänyt Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kanssa, että tukipaketti ravintoloille olisi 350 miljoonaa euroa.

– Se mahdollistaisi ravintolatoiminnan aloittamisen. Se on vain vähän yli 20 prosenttia ravintoloiden verokertymästä, Lappi kertoo.

