Hallitus kertoi rajoitusten purkamisesta: kesäkuussa kokoontumisrajoitus 50 henkeen, opiskelijat pysyvät etätöissä, kirjastopalveluita avataan

Hallitus on neuvotellut sunnuntaina ja tänään maanantaina koronakriisin vaikutuksista ja jatkosuunnitelmista.

Hallituksen tiedotustilaisuus linjauksista järjestettiin valtioneuvoston linnassa kello 19.30.

Tiedotustilaisuudessa olivat mukana pääministeri Sanna Marin (sd), valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja opetusministeri Li Andersson (vas).

Koronavirusepidemian kasvu on pysähtynyt Suomessa rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen, valtioneuvosto toteaa.

Poikkeusolot jatkuvat edelleen, pääministeri Marin muistutti tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa kuitenkin Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että on mahdollista siirtyä kohti hybridistrategiaa.

Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa toukokuun loppuun asti. Kesäkuun alusta alkaen kokoontumisrajoitus muutetaan koskemaan 50 henkilön kokoontumisia. Uusi kokoontumisrajoitus on voimassa toistaiseksi.

Kesän suurien tapahtumien rajoittamiseen ei kuitenkaan ole tulossa muutoksia. Yli 500 hengen kokoontumisen rajoitus on voimassa heinäkuun loppuun asti.

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

– Ymmärrämme, että eristyksellisillä olosuhteilla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Moni ikäihminen kaipaa lapsenlapsia ja läheisiä. Tauti on riskiryhmiin kuuluville niin vakava, että se voi aiheuttaa vaikka kuoleman. Rajoitustoimenpiteet eivät ole helppoja, mutta niitä on syytä jatkaa, pääministeri Marin sanoi.

Myös rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, esimerkiksi vanhainkodeissa, ovat voimassa toistaiseksi. Asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä.

Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.

– Vanhusten suojelemiseksi tehdyt rajoitukset pidetään voimassa. Ikäihmisten turvallisuudesta huo-lehtiminen on meidän kaikkien vastuulla. Tapaamisrajoitusten rinnalla tarvitaan turvallisia tapoja läheisten kohtaamiseen, valtiovarainministeri Katri Kulmuni kommentoi Twitterissä.

Hallitus päätti viime viikolla, että 14.5. alkaen palataan lähiopetukseen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Hallitus kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on kuitenkin mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti.

Opetusministeri Li Andersson kiitti tiedotustilaisuudessa niitä ihmisiä, jotka ovat mahdollistaneet etäopetuksen järjestämisen.

– Muutokset opetusjärjestelyissä aiheuttavat ylimääräistä työtä, Andersson sanoo.

Ministeri korostaa, että järjestelyjä pyritään tekemään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Pääministeri Marin kertoo, että ravintoloiden rajoituksia kevennetään kesäkuun alusta alkaen, mutta silloinkin tullaan antamaan hygieniasuosituksia ja lähikontakteihin liittyviä suosituksia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Marinin mukaan myös etätyösuositusta jatketaan toistaiseksi.

Kirjastojen uloslainaus avataan välittömästi ja muita palveluja avataan asteittain kesäkuusta alkaen, kertoo valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

Kesäkuun alussa avattaviin palveluihin kuuluvat valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Myös urheilutapahtumia voidaan järjestää kesäkuusta alkaen erityisjärjestelyin, valtiovarainministeri kertoo. Lisäksi ulkoliikuntapaikat avataan.

Kulmunin mukaan erilaisia rajoituksia aletaan purkaa talouden elvyttämiseksi. Valtiovarainministeri Kulmuni kertoo toivovansa, että tarkemmista yritystuista saadaan linjattua pian.

Sisäministeri Maria Ohisalo totesi tiedotustilaisuudessa, että maahan saapuvien tulee edelleen noudattaa ohjeistuksia virustartuntojen välttämiseksi.

Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14. toukokuuta alkaen niin, että sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne.

Kaikenlaista vapaa-ajan matkustamista ulkomaille täytyy edelleen välttää, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin.

Sisäministeri kertoi myös, että hallitus teettää maskien käyttöön liittyvän selvityksen.

Ohisalo huomautti, että vaikka nyt voidaan iloita rajoitusten purkamisesta, ei koronavirus ole edelleenkään kadonnut minnekään.

– Voimme jokainen tehdä osamme siitä, ettei rajoituksia tarvitse myöhemmin tiukentaa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi tiedotustilaisuudessa, että suomalaiset ovat onnistuneet epidemian ensimmäisen aallon torjumisessa, mutta toinen aalto voi olla tulossa ja siksi poikkeusolojen purkamista ei voida tehdä.

Oikeusministeri täsmensi, että kesäkuun jälkeen ei ole käytössä valmiuslakiin liittyviä rajoituksia, jotka koskevat kokoontumista tai yritystoimintaa.

Sen sijaan valmiuslain pykälät, jotka pidetään mukana, liittyvät terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja niiden henkilöstöön.

Hallituksen tiedotustilaisuus on katsottavissa tallenteena täältä.

Lue myös: Bassi tuskin aukeaa heti, Maunot kyllä – TPS jalkapallon toimitusjohtaja haluaisi Veikkausliigan käyntiin

Naantalin Muumimaailma tähtää avajaisiin kesäkuussa – hallituksen info sai toimitusjohtajan mietteliääksi