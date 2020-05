Koronasta toipumista nopeuttavaa lääkettä voitaisiin luvan kanssa kokeilla Suomessakin – yhtään lupahakemusta ei ole kuitenkaan tehty

Ilari Tapio

Remdesivir on 2010-luvun alkupuolella ebolaa vastaan kehitetty viruslääke. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa sen on todettu tehoavan vaikeasti oireileviin koronapotilaisiin, ja perjantaina maan lääkeviranomainen FDA antoi luvan sen kokeelliseen käyttöön vakavissa tapauksissa.

Lännen Media kertoi viikonloppuna, että remdesiviriä on käytetty vastaavalla tavalla myös Euroopassa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yksikön päällikkö Jukka Sallinen mainitsi tässä yhteydessä, että periaatteessa lääkettä voidaan käyttää jo nyt Suomessakin. Sitä varten sairaala-apteekin pitää hakea lääkärille Fimean erityislupa.

Maanantaina Fimeasta kerrottiin, että yhtään lupaa ei ole toistaiseksi haettu.

Remdesivir ei ole ihmelääke. Se ei paranna potilasta koronaviruksen aiheuttamasta taudista eikä välttämättä vaikuta kuolleisuuteen.

Sen sijaan yhdysvaltalaistutkimuksessa havaittiin lääkkeen lyhentävän sairaalahoidossa olevien vakavaa koronainfektiota sairastavien toipumisaikaa 31 prosentilla. Lääkkeellä hoidetut potilaat toipuivat keskimäärin 11 päivässä. Lumelääkettä saaneiden toipuminen kesti 15 päivää.

Sikäläisen määritelmän mukaan potilaan tila on vakava, jos veren happipitoisuus on matala tai jos potilas tarvitsee happihoitoa tai on hengityslaitteessa.

Toisaalta Kiinassa aiemmin tehdyn suppean ja osin kesken jääneen kliinisen tutkimuksen tulosta luonnehdittiin flopiksi. Siellä remdesivir ei parantanut potilaiden tilaa.

Lisäksi 18 potilaan kohdalla lääkehoito jouduttiin keskeyttämään sivuvaikutusten vuoksi. Niitä on havaittu erityisesti maksan toiminnassa.

Tutkimukset joka tapauksessa jatkuvat nopealla aikataululla. Esimerkiksi maailman terveysjärjestön WHO:n Solidarity-tutkimukseen osallistuu yli sata maata.

Solidarity ei keskity ainoastaan remdesiviriin.

Siinä selvitetään myös reumalääkkeenä käytettävän hydroksiklorokiinin ja malarialäkkeennä käytettävän klorokiinin tehoa covid-19-tautiin.

Sama pätee interferoni beeta1a:han sekä lopinaviiriin ja ritonaviiriin. Ensiksi mainittua käytetään MS-taudin hoitoon. Kaksi jälkimmäistä ovat hiv-lääkkeitä.

Myös Euroopan lääkevirasto EMA on aloittanut oman tutkimuksensa remdesivirin hyödyllisyydestä koronavirustaudin hoidossa.

Lääkeyhtiö Gilead Sciencesin toimitusjohtaja Daniel O'Day vieraili Valkoisessa talossa kertomassa viruslääke remdesiviristä. Solmiotaan oikonut presidentti Donald Trump kertoi lääkkeen käyttöönotosta.

Lääkkeen kehittäneen Gilead Sciencesin osakkeiden pörssikurssi ampaisil kovaan nousuun sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump kertoi viranomaisten hyväksyneen remdesivirin käytön koronaviruspotilailla.

Lääkeyhtiön toimitusjohtaja Daniel O'Day kertoi yhtiön lahjoittavan varastossaan olevat 1,5 miljoonaa lääkeannosta ja myyvän tuotetta jatkossa edullisesti.

Kaikki eivät ole uutisesta kuitenkaan yhtä innoissaan. Esimerkiksi Trumpin neuvonantajana tunnetuksi tullut immunologi Anthony Fauci luonnehti viranomaispäätöstä edeltäneen tutkimuksen tuloksia positiivisuudestaan huolimatta vaatimattomaksi.

Faucin mielestä tehdyt testit voivat lähinnä näyttää suuntaa paremman hoitokeinon kehittämiselle. Remdesiviristä ei lopulta ollut tehokkaaksi lääkkeeksi myöskään verenvuotokuume ebolaan, tautiin, jota vastaan Gilead Scinces sen alun perin kehitti.

Kaiken kaikkiaan eri puolilla maailmaa testataan kenties jopa satojen eri lääkkeiden vaikutuksia koronapotilaisiin. Joukossa on myös suomalaisia tuotteita.