Hallituksen neuvottelut koronarajoituksien purkamisesta jatkuvat – Miten käy ikäihmisten karanteenin, pääseekö pian kirjastoon?

Hallitus jatkaa koronarajoituksen lieventämisen pohtimista Helsingin Säätytalolla.

Sunnuntaina alkaneet neuvottelut venyivät myöhään yöhön. Päätöksiä piti tehdä jo eilen, mutta neuvotteluja päätettiin jatkaa maanantaina aamukymmeneltä.

Neuvotteluja ei saatu vielä sunnuntaina päätökseen, koska rajoitusten purkaminen on valtavan suuri asiakokonaisuus, hallituslähteistä kerrottiin sunnuntaina Lännen Medialle. Samaa kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) saapuessaan Säätytalolle jatkamaan neuvotteluja maanantaina.

– En näe, että tässä on minkäänlaista asetelmaa puolueiden välillä. Kyse on vain siitä, että näitä asioita on paljon ja ne ovat hankalia, Marin totesi medialle.

Marinin mukaan hallitus käsittelee lähes kaikki koronaviruksen takia tehdyt rajoitustoimenpiteet. Pääministeri ei osannut arvioida, kauanko neuvottelut kestävät.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi toivovansa, että tänään pystytään tekemään periaatepäätös rajoitusten purkamisesta ja niin sanotun exit-suunnitelman toteutuksesta päästään yhteisymmärrykseen.

Saapuessaan Säätytalolle Ohisalo muistutti, että rajoituksia saatetaan joutua kiristämään uudelleen, koska koronavirus on edelleen olemassa. Hän toi esiin "kahden metrin yhteiskunnan": fyysistä etäisyyttä täytyy yhä pitää, jotta normaaliin pystytään palamaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi Säätytalon edessä medialle, että käsiteltäviä asioita on niin paljon, että neuvottelut ovat kestäneet. Hänen mukaansa kaikki vaikutukset täytyy katsoa läpi huolellisesti.

Tänään selvinnee esimerkiksi se, miten käy yli 70-vuotiaita koskevien suositusten.

Yli 70-vuotiaat suomalaiset on velvoitettu lähes maaliskuun puolestavälistä lähtien pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa. Vierailukielto hoivakoteihin pysynee voimassa, koska monissa hoivakodeissa on menehtynyt useita ikäihmisiä koronaan.

Neuvotteluissa on ollut esillä myös kirjastojen ja muiden julkisten tilojen rajoitukset sekä työmatkaliikenteen salliminen Suomen ja Viron välillä.

Koronarajoituksia puretaan asteittain. Ensimmäisenä hallitus päätti viime viikolla, että peruskouluissa palataan lähiopetukseen hallituksen päätöksellä 14. toukokuuta, jolloin myös lapset saa viedä päiväkoteihin.

Päiväkodit ovat olleet auki tähänkin asti, mutta suosituksena on ollut hoitaa lapsia kotona, jos se on ollut mahdollista.

Tänään saadaan todennäköisesti lisätietoa lukioiden, ammattioppilaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen keväästä. Mahdollista on, että ne jatkavat etäopetuksessa kevään loppuun.

Näkemyseroja hallituksen kesken syntyi jo ennen neuvottelujen alkamista, kun oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi toivovansa, että ravintoloiden tukipaketista päätettäisiin jo sunnuntaina. Pääministeri Marin kuitenkin totesi, että hallitus antaa ravintoloiden tukipaketista esityksen eduskunnalle tällä viikolla.

Tämänhetkisen päätöksen mukaan ravintolat ovat kiinni toukokuun loppuun asti. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on toivonut, että ne saataisiin auki jo tämän kuun aikana.

Hallituksen neuvotteluiden taustalla on kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän 80-sivuinen, rajoitusten oikea-aikaiseen purkuun liittyvä raportti, jonka työryhmä luovutti perjantaina.

Valtioneuvoston mukaan hallitus kertoo neuvotteluiden lopputuloksesta tiedotustilaisuudessa, joka järjestetään myöhemmin tänään.

Säätytalolle neuvotteluihin saapunut Pekka Haavisto (vihr.) sanoi uskovansa, että neuvottelut saadaan valmiiksi maanantain aikana.

