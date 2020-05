Hallituksen koronaneuvottelut venyivät pitkälle yöhön – päätöksistä tiedotetaan vasta maanantaina

Kovin ovat suomalaisetkin kärsimättömiä, kun pari kuukautta on rajoituksia ollut. Nyt pitäisi pikkuhiljaa kaiken avautua, ja saada se mahdollinen toinen korona-aalto tekemään tuhoja. Tulivathan ihmiset sotavuosinakin pakolla toimeen, ja paljon huonommilla resulsseilla. Taloustaantuma on tietysti vakava asia ja velkaa otetaan, mutta opettaa myös sen että ei tämä maailman meno ole mikään loputon automaatti.

Vast: Korona meni jo?

Koulujen avaaminen on järjetön ratkaisu. Perusopetuslain mukaan oppilaille pitää pystyä takaamaan turvallinen oppimisympäristö. Miten se taataan tässä tilanteessa ahtaissa ja vähän käsienpesupaikkoja sisältävissä kouluissa, etenkin kun hallitus on ilmoittanut ettei kouluille anneta suojavarusteita? Itse asiassa on myös iso oikeudellinen ongelma: koulujen avaaminen ei edes kuulu hallitukselle vaan on kuntien ja AVIen päätäntävaltaan kuuluva asia. Miksi tähän ei puututa?



Pedagogisesti viimeisellä parilla viikolla ei ole mitään merkitystä. Oma lukunsa tietysti on myös opettajien ja koulun muun henkilökunnan oikeus turvalliseen työympäristöön. MIten hallitus aikoo sen turvata?



Museoiden ja kirjastojen avaaminen vaikuttaa myös kaukaa haetulta. Asialla ei ole taloudellista merkitystä. Vain turhaa riskin ottamista tässä tilanteessa.