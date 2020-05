Maailman koronarajoitusten voisi kuvitella suitsivan huumekauppaa rajusti – totuus on kuitenkin toinen

Ilari Tapio

Huumausaineiden tuottajien, salakuljettajien, kauppiaiden ja käyttäjien voi kuvitella kärvistelevän näinä aikoina tuskissaan.

Rajoja on pantu koronakriisin vuoksi kiinni eri puolilla maailmaa ja toimintoja ajettu alas. Ihmisiä on kehotettu pysymään kodeissaan ja välttämään fyysisiä kontakteja toisiinsa.

Asiantuntijat vetävät kuitenkin maton pois maallikkokäsityksen alta. Isossa kuvassa huumausaineita liikkuu maailmalla ja meillä jokseenkin entiseen tapaan. Niitä kulkee maasta toiseen kuin banaaneja.

– Normaalioloissa aineita salakuljetetaan postilähetyksinä, rahtiliikenteen kyydissä ja henkilöiden mukana, muistuttaa rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista.

– Näistä kolmesta yksi eli henkilöliikenne on nyt lähes kokonaan seis. Lisäksi sillä puolella on näissä oloissa iso kiinnijäämisen riski. Siksi yksittäisten matkustajien harjoittama huumeiden salakuljetus on lähellä nollaa. Rahtiliikenne sen sijaan toimii ja posti kulkee.

Postitullin Helsinki-Vantaalla vuonna 2017 takavarikoimaa hasisvoidetta.

Pitkittyminen voi alkaa vaikuttaa

Koronakriisin huumekauppaan aiheuttamat heijastusvaikutuksetkaan eivät ole dramaattisia. Hans Fagerströmin mukaan laittomilla markkinoilla on ainoastaan lieviä saatavuusongelmia. Niistä on seurannut pientä hinnannousua.

– Nousua voi toki tulla viiveellä. Hintamuutokset näkyvät Suomessa ylipäänsä viiveellä.

– Jos oikein atomeja halotaan, niin Kiinasta tulevien muuntohuumeiden kanssa on jonkinasteisia ongelmia saatavuuden kanssa. Sama pätee amfetamiiniin. Sen valmistusmaa on yleensä Alankomaat, mutta osa valmistuksessa käytettävistä lähtöaineista on peräisin Kiinasta.

Jos salakuljetetut määrät tulevaisuudessa laskevat, kodeissa tuotettavien huumeiden voi olettaa valtaavan lisää alaa. Se tarkoittaa lähinnä marijuanan kotikasvatusta mutta toisaalta myös huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden väärinkäyttöä.

– Aineita saatetaan koettaa myös laimentaa. Esimerkiksi amfetamiinia laimennetaan aina, ja jos suoneen aletaan laittaa epäpuhdasta tavaraa, se on erityisen vaarallista, Fagerström varoittaa.

– Jotkut oikein epätoivoiset tapaukset saattaa turvautua myös outoihin valmistusvirityksiin yrittämällä esimerkiksi tehdä synteettisiä huumeita itse. Se on osaavissakin käsissä vaarallista, osaamattomista puhumattakaan.

Poliisin Hangon satama-alueelta vuonna 2017 takavarikoimaa amfetamiinia.

Paljonko jätevesissä on kokaiinia?

Muita marginaalisia seurannaisvaikutuksia saattavat olla huumaavien aineiden viihdekäytön väheneminen ja huumeiden hankkimiseen liittyvän rikollisuuden lisääntyminen.

Hans Fagerström muistuttaa viihdekäyttöä tai vapaa-ajankäyttöä harjoitettavan yleensä kotibileissä. Ainakaan isoja sellaisia ei pidetä näinä aikoina entiseen tapaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Niissä piireissä käytetään paljon kokaiinia.

– On kiinnostavaa nähdä, näkyykö jätevesitutkimuksen tuloksissa aikanaan muutoksia tämän vuoden maalis-huhti-toukokuun osalta. Olettaa voi, että kokaiinia on jätevesissä jonkin verran aikaisempaa vähemmän.

Fagerströmin mukaan huumausaineiden hintojen nousu näkyy yleensä kasvavina omaisuusrikoksina ja petospuolen rikoksina. Käyttäjät tarvitsevat silloin enemmän rahaa.

Ainakaan vielä tällaista ilmiötä ei ole kuitenkaan havaittavissa. Joitakin yksittäisiä apteekkimurtoja on ollut mutta ei poikkeavassa määrin.

Poliisin vuonna 2018 takavarikoimaa kokaiinia.

Yksi ihminen ei tuo sataa kiloa

Tullin näkökulmasta juuri mikään ei ole muuttunut. Valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan vain matkustajaliikenne on poistunut kuviosta lähes kokonaan.

– Se on vaikuttanut jonkin verran.

– Kaupungeissa huumeiden tarjonta on ehkä laskenut vähän. Sama koskee haja-asutusalueita, mutta kyse on lähinnä harvinaisten aineiden saatavuudesta. Niiden osuus on varsin pieni.

Sinkkonen muistuttaa tavaraliikenteen kulkevan kaiken aikaa normaalisti ja postin sekä pikakuriirien kuljettavan tavaraa tavalliseen tapaan.

– Huumeet liikkuvat siellä, missä kaupallinen tavara liikkuu.

Sinkkonen toteaa, että normaalisoloissakin matkustajien mukana kulkee vain pieniä huumausainemääriä. Jos kyse on vaikkapa sadan kilon erästä, sellaista ei yleensä yritetä tuoda maahan yhden ihmisen mukana.

– Sen sijaan tavaraliikenne ja laivaliikenne koetetaan saada jatkumaan mahdollisimman sujuvasti. Eihän rajoja ole pantu kiinni. Vain matkustajien liikkumista on rajoitettu.

Tavaraliikennettä tutkitaan tehokkaammin

Hannu Sinkkosen mukaan sen paremmin huumausaineiden sortimentissä kuin hinnoissa ei ole tapahtunut koronaepidemian aikana dramaattisia muutoksia.

Tullin työssä matkustajaliikenteen alasajo sentään näkyy.

– Kun jokin toiminta-alue jää toimenkuvasta pois, niin toki se vaikuttaa henkilökuntaan, Sinkkonen toteaa.

– Isossa kuvassa mahdollisuutemme valvoa tavaraliikennettä on vähän parempi. Toisaalta meidänkin on pitänyt omalta osaltamme tehdä erilaisia työjärjestelyjä koronakriisin vuoksi.