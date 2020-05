“Olemme pohtineet, mikä on moraalisesti oikein” – Osa kuntosaleista toiminut koronasta huolimatta, osa valmistautuu avaamaan jälleen ovensa

Fakta

Kuntosalit ja kuntokeskukset Suomessa

Kuntosaleja ja kuntokeskuksia on Suomessa noin 1 900. Reilu tuhat kuntosaleista ja kuntokeskuksista on yrityksiä. Valtion, kunnan, rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön omistamia kuntosaleja tai kuntokeskuksia on Suomessa reilut 800.

Tiedot perustuvat Jyväskylän yliopiston ylläpitämään LIPAS-tietokantaan, joka kertoo tarjoavansa ajantasaisen tiedon Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista. Tietokanta on verkossa avoin kaikille.

Valtiovalta ei ole antanut kuntokeskuksille ja -saleille elinkeinon harjoittamista koskevia määräyksiä. Hallituksen linjaus kymmenen hengen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 13.5.2020 saakka.

Julkisessa omistuksessa olevat liikuntapaikat menivät kiinni, kun julkiset tilat suljettiin valtiovallan ohjeistuksesta 18. maaliskuuta.

Isot kuntosaliketjut, kuten Fitness24seven, Easyfit ja Ladyline sekä Fressi ovat olleet auki pandemian ajan noudattaen poikkeusjärjestelyjä.

Yksityisistä kuntosaliketjuista norjalaisomisteinen kuntosaliketju Elixia avasi ovensa sulun jälkeen viime viikon perjantaina. Pihlajalinna-ketjuun kuuluva Forever avaa salinsa 4.5 alkaen uudelleen.