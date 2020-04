Puheenvuoro: Koronavirus ja tappavat valheet – pandemia on propagandan levittäjille vain informaatioase muiden joukossa

Jarmo Mäkelä

Hallitus kusettaa kansaa raskaasti, totesi Suomen antifasistisen komitean eli Safkan nimekäs jäsen illallispöydässä: “Hallitus tietää ihan hyvin, että tähän epidemiaan kuolee ajan myötä enemmän suomalaisia kuin mitä kuoli talvi- ja jatkosodassa yhteensä."

Sanat lausuttiin ennen kuin Suomessa oli todettu ensimmäistäkään koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta.

Ennustus oli kouluesimerkki ilmiöstä, jonka Maailman terveysjärjestö WHO alkuvuodesta nimesi pandemian terveysriskien rinnalla kulkevaksi mutta aivan yhtä vaaralliseksi “infodemiaksi”.

Viime viikkoina demokraattiset maat ovat keskittyneet suojelemaan kansalaisiaan viruksen vaikutuksilta raskain toimin. Samaan aikaan monien valtioiden johtajat ovat pyrkineet käyttämään tilannetta oman sisä- ja ulkopoliittisen vaikutusvaltansa lisäämiseen. Tämä on tapahtunut vääriä tietoja ja salaliittoteorioita levittämällä, kansalaisten pelkoja ja epäluottamusta sekä epätieteellisiä uskomuksia vahvistamalla. Heidän valheitaan paljastaneita toimittajia on YK-raportin mukaan vainottu ainakin 38 maassa.

Kiina tavoittelee johtajuutta

Tarkoituksellisten valheiden eli disinformaation ja salaliittoteorioiden perimmäisenä tavoitteena on johtaa ihmisiä harhaan. Nyt tilanne on toinen. Niiden vaikutuksesta voi mennä henki.

Valtioiden tuottamaa disinformaatiota tarkkailevat viranomaiset sekä kansalais-, sananvapaus- ja faktantarkastusjärjestöt ovat kauhuissaan seuranneet villiä menoa sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa.

Esimerkiksi Venäjän valtion mediat julkaisivat yksin maaliskuussa pitkästi yli toistasataa joko osin tai täysin paikkansa pitämätöntä väitettä koronaviruksen vaikutuksista ulkomailla. Samalla ne vakuuttivat, ettei Venäjällä ole mitään epidemiaa. Tuskin saamme koskaan tietää, kuinka moni venäläinen menetti henkensä tuossa hyvässä uskossa.

Ylivoimaisesti suurimmat ja eniten rahaa käyttävät disinformaation tuottajat ovat Kiina ja Venäjä. Niiden tavoitteet ovat erilaiset. Kiina pyrkii nostamaan oman yhteiskunnallisen järjestelmänsä arvostusta, koska maa oikeasti tavoittelee kansainvälisen järjestelmän johtajuutta.

Venäjällä usko siihen, että sen järjestelmä kelpaisi malliksi, on mennyt jo kauan sitten. Niinpä se keskittyy hajottamaan ja häiritsemään naapureitaan. Lisäksi maan johto näyttää uskovan, että kun omille kansalaisille todistetaan, kuinka sisäisesti mätiä ja haavoittuvia läntiset demokratiat todellisuudessa ovat, omaa kurjuutta on helpompi sietää.

Tässä henkien taistelussa ei ole yhdentekevää, millaisen kuvan Venäjän media antaa kohderyhmälleen Suomen koronavirustilanteesta.

Kyllä Pravda ja Bäckman valistavat

Koska Suomea tunnetaan Venäjällä huonosti, valistustehtävä on uskottu aina luotettavalle Pravdalle, jossa historioitsija Darja Mitinan ainoana lähteenä on “tutkija, yhteiskunnallinen vaikuttaja, ihmisoikeuspuolustaja ja Suomen antifasistisen komitean perustaja ja johtaja Johan Bäckman”.

Suomen tilanne on Bäckmanin mukaan kriittinen: “Suomessa koronakuolleisuus on 20-kertainen Venäjään verrattuna ja tartuntoja on Suomessa kymmenen kertaa enemmän kuin Venäjällä... Suomen hallitus ei ole kykeneväinen tekemään päätöksiä, koska hallituksessa on hyvin kokemattomia ja nuoria ministereitä, jotka eivät pärjää tässä tilanteessa."

Tunnettu propagandisti ilmoittikin itse oleskelevansa Venäjällä, koska “Suomessa on nyt äärimmäisen vaarallista”.

Seuraavan päivän julkaisussa Bäckman paljasti Mitinalle, että “Suomessa ei edes ole koronatestausta”. Siksi Venäjältä tulisi lähettää Suomeen humanitääristä apua: “Ainoa apumme ja toivomme onkin Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu, joka lähettää avustuslentokoneita Yhdysvaltoihin, Italiaan ja muualle."

Pääsiäisen jälkeen 14.4. sävy oli entistä synkempi: “Sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat äärimmäisen tyytymättömiä hallituksen toimettomuuteen. Suomessa yritettiin presidentin aloitteesta jonkinlaista palatsivallankumousta esittämällä, että hallituksen valta siirrettäisiin jollekin elimelle tai turvallisuusneuvostolle. Hallitus tyrmäsi idean perustuslain vastaisena. Niinpä sama touhu jatkuu eli ei mitään päätöksiä eikä reaktioita tilanteeseen."

Meneekö meille kaikki läpi?

Kaikki ulkomailta peräisin olevat valheet ja salaliittoteoriat ovat tulleet enemmän kuin kohtuullisella tavalla huomioiduiksi Suomen sosiaalisessa mediassa.

On meillä sekin ihme nähty, että tiukan tieteellisen maailmankatsomuksen omaksunut oikeusoppinut voi ilmoittautua eturivin epidemiologiksi. Ja syyttää viranomaisia, jotka yrittävät ohjeilla estää ihmisiä kuolemasta, asettumisesta Jumalan asemaan.

Kirjoittaja on pitkään turvallisuus- ja informaatiopolitiikkaa seurannut journalisti.