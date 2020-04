Suomi maailman kärjessä kasvihuonekurkun sadoissa

Suomessa kirjattiin viime vuonna maailman korkeimmat kasvihuonekurkun sadot neliömetriltä. Luonninvarakeskuksen (Luke) mukaan suomalaiset viljelijät poimivat vuonna 2019 keksimäärin 93 kiloa yhtä kasvihuoneneliömetriä kohti. Määrä kasvoi noin kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

– Tämä on huiman nopeaa kehitystä. Vastaavaan ei ylletä missään muualla maailmassa. Esimerkiksi tehokkaana pidetyn Hollannin keskisato on FAO:n tilastojen mukaan noin 73, Norjassa 74, Islannissa 66 ja Ruotsissa 46 yhdeltä kasvihuoneneliömetriltä vuodessa. Espanjassa sato jää alle kymmeneen kiloon neliömetriltä, toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen kertoo Kauppapuutarhaliiton tiedotteessa.

Maailman korkeimman keskisadon lisäksi Suomessa myös yksittäisten yritysten huippusadot ovat maailman huippua. Puutarhoilla on ylletty jopa 250 kilon neliösatoihin.

– Osaamme tämän Suomessa hyvin. Meillä on perheyrityksissä jo kolmas sukupolvi viljelmässä kurkkua ympäri vuoden. Yhdessä huipputeknologian kanssa satotaso on saatu huippuun, mutta samanaikaisesti myös tuotannon hiilijälki on Luken tutkimusten mukaan pudonnut kymmeniä prosentteja, Jalkanen sanoo.

Kauppapuutarhaliiton mukaan kurkku on maan tärkein kasvihuonevihannes. Sato ylsi viime vuonna kaikkien aikojen ennätykseen eli 50 miljoonaan kiloon. Kurkkua viljellään noin 170 kauppapuutarhalla kautta maan.