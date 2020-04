Videopalvelu Zoom punnersi isoksi koronan ansiosta – asiantuntija: Suosituimman kokousalustan käyttö kasvoi alkuvuodesta yli 30-kertaiseksi

Kun ihmiset jäivät koteihinsa, työkokousten lisäksi yksityisiin yhteydenpitoihin tarvittiin etätyökalua. Monelle suomalaiselle käyttöön valikoitui Zoom, jossa pystyy helposti perustamaan usean ihmisen videokokouksen. Sovelluksen käytöstä ovat innostuneet koulujen lisäksi etäliikunnan harrastajat ja improvisaatioteatterin tekijät.

– Katso, ettei sun selän takana oo mitään arvokasta! Ja sitten otetaan pari niitä taivutuksia. Saliyrittäjä Nikolai Babitzin on käynnistänyt Zoom-treenin omistamallaan crossfit-salilla: meneillään on toisen päivittäisen crossfit-etätunnin alkulämmittely.

Babitzinin salilla treenit jatkuvat videoruudun välityksellä. Osallistujat saavat etätreeneistä kaipaamaansa ryhtiä ja yhteisöllisyyttä tekemiseen.

Koronakriisin suurimpia nousijoita näyttävät olevan videopalaverisovellukset. Kotona kokoustaessa entistä useammalle on tullut tutuksi ainakin Zoom, jota moni koulu käyttää etäopetuksessaan. Nyt samaan imuun ovat lähteneet muutkin.

– Otimme Zoomin käyttöön crossfit-salillamme, koska se vaikutti selkeimmältä. Asiakkaan ei tarvitse ladata mitään vaan voi suoraan linkin kautta liittyä treeniin. Pyrimme vuorovaikutukseen, mutta asiakas voi itse päättää, pitääkö kameran auki, helsinkiläisen Crossfit Bulsan omistava Babitzin kertoo.

Koronaviruksen levitessä Zoom havaitsi poikkeusolot nopeasti ja alkoi tarjota sovelluksen pro-versiota joksikin aikaa ilmaiseksi. Zoomin latausmäärät ovat pandemian alettua kasvaneet maalis-huhtikuussa jopa yli kolmeen miljoonaan lataukseen päivässä, kertoo amerikkalaismedia Bloomberg Opinion.

– Ennen pandemiaa suosituin alusta oli Microsoft Teams. Kaikkien alustojen käyttö on kasvanut valtavasti, mutta Zoom on yli kolmikymmenkertaistanut käyttönsä, kertoo kokousalustojen asiantuntija Jonas Rajanto Grape People Finland Oy:sta.

Grape People Finland valmentaa asiakkaitaan tehokkaaseen yhteistyöhön eri kokousalustoilla, mutta sillä ei ole kumppanuutta minkään yksittäisen alustan kanssa.

Etätreenejä tottuneesti vetävä Nikolai Babitzin ei kavahda hurttia huumoria. – Ja sitten seinälle lepäämään, hän sanoo komentaessaan osallistujan reisiä kuumottavaan kyykkyharjoitukseen.

Zoom tarjoaa joitakin sellaisia ominaisuuksia, jotka kilpailijoilla maksavat enemmän tai toimivat jäykemmin. Yksi näistä on mahdollisuus jakaa iso osallistujamäärä pienryhmiin kesken etäkokouksen.

Soveltavaan improvisaatioteatteriin erikoistuneen kansainvälisen The Applied Improvisation Network -yhteisön Zoom-tapaamiset ovat moninkertaistuneet poikkeusajan tullen.

– Zoom mahdollistaa joustavan liikkumisen pienryhmästä toiseen, mikä on iso etu, kertoo improvisaatioyhteisön jäsen Jani Turku.

Toimialalla kilpailevia alustoja ovat esimerkiksi Microsoft Teams, Googlen G-Suite ja Google Hangouts sekä LogMeIn-yhtiön luoma kokousalusta GoToMeeting.

Useilla isoilla yrityksillä on ollut jo ennen poikkeusaikaa käytössä jokin tietty alusta.

– He, joilla ei ole ollut vielä mitään, ottavat mieluiten Zoomin, koska se on niin helposti lähestyttävä. Esimerkiksi Microsoft Teamsin takana on monimutkainen Office 365 -palvelu. Sitä ei yksityinen ihminen hevillä hallinnoi, Rajanto kuvaa.

Improvisaatioyhteisön Zoom-tapaamiset ovat moninkertaistuneet poikkeusaikana. Jani Turku osallistuu aktiivisesti soveltavan improvisaation Zoom-kokouksiin.

Zoom on ollut esillä mediassa tietoturvaan kohdistuneiden haasteiden vuoksi. Zoomia on alkanut käyttää IT-osaamiseltaan hyvin vaihteleva käyttäjäryhmä, vaikka sovellus on alun perin luotu yrityskäyttöön. Yritys on kohdannut paineita tehdä nopeita korjauksia tietoturvan ja ohjeistuksen parantamiseksi.

Zoomin perustaja on WebExin entinen pääkehittäjä. Tarina kertoo, että hän lähti WebExistä, koska hänen mielestään yhtiö oli menettänyt asiakas keskiössä -ajattelun.

– Asiakaspalvelu vastaa nopeasti, kun taas Microsoftilta tai Googlelta on äärimmäisen vaikea saada ihmistä kiinni. Se on kilpailuetu, Rajanto sanoo.

Opetushallitus ei ole antanut ohjetta käyttää tiettyä etäopetusalustaa. Opetuksen järjestäjä päättää itse, mitä alustaa käyttää.

– Alustan valinnassa on tärkeintä arvioida, mikä alusta sopii mihinkin tarkoitukseen. Harkinnassa tulee ottaa huomioon, että alustan tietosuoja ja tietoturva ovat riittävät.

Etäosallistuja Tytti-Maaria Viuhkola kuvaa etätreeniä riittävän raskaaksi. – Hyvin ne vetää, kiittää harjoittelua ohjaava Nikolai Babitzin ruudulta.

Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi opetuksen järjestäjän on tärkeää huolehtia, että kaikilla lapsilla on käytössään laitteet ja tarvikkeet, jotta hän voi osallistua etäopetukseen, sanoo lakimies Laura Francke Opetushallituksesta.

Esimerkiksi Tampereen yliopiston normaalikoulussa on ollut käytössä jo ennen poikkeusaikaa sekä Microsoft Teamsin että Zoomin lisenssit. Alakoulun opettajat päätyivät käyttämään etäopetuksessaan Zoomia.

– Erityisesti IT-asiantuntijamme suosittelivat sovellusta. Myös ekaluokkalaiset ovat onnistuneet sen käytössä. Lasten jaksamisen kannalta koen tärkeäksi rajata sovelluksen käyttöä koulupäivän aikana, kolmannen luokan opettaja Sanna Hollström kertoo.

Babitzin pyrkii pitämään tunnelman rentona ja kannustavana.

– Nosta vaan lantioo, siten ku se oli äsken, hyvä, Babitzin kannustaa.

Treenaajien määrä vaihtelee päivittäin, mutta tänään heitä on kaksi. Toinen päättää pitää kuvayhteyden päällä treenin ajan. Toinen haluaa treenata omassa rauhassaan käyttäen kuvayhteyttä kirittäjänä.

– Treenaan yleensä kamera kiinni, mutta pysyn paremmin tahdissa, kun näen toiset, kertoo etätreeneihin osallistunut Leena Heinonen.

– Sitten sinne seinälle lepäämään, sanailee Babitzin ja viittaa ironisesti seinää vasten tehtävään kyykkyyn.

Babitzin tiedustelee asiakkailtaan, mahtaako treeni jo tuntua kropassa.

– Raskasta, kommentoi Tytti-Maaria Viuhkola ja purskahtaa nauruun.

Molemmat osallistujista ovat olleet mukana etätreeneissä lähes alusta saakka.

– Tulee tehtyä enemmän ja paremmin kuin jos tekisi vain yksin. Tämä tuo selkärankaa hommaan ja treenit ovat monipuolisia. Yksin treeni painottuu helposti vain lenkkeilyyn. Tykkään myös yhteisöllisyydestä, jota etätreenit tuovat, kommentoi Viuhkola.

Etätreenien kokonaisuus sujuu niin jouhevasti, että voi todeta menneen kuukauden aikana tästä tulleen poikkeusajan normi.

– Hyvä, hyvin ne vetää, tänäänkin, huudahtaa Babitzin.