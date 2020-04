Selvitys: Suomi, Ruotsi ja Norja voisivat valmistella kriisiajan yhteistä lääketuotantoa

FAKTA

Kuuden alan raportti

Raportti Critical Nordic Flows: Collaboration between Finland, Norway and Sweden on Security of Supply and Critical Infrastructure Protection käsittelee Suomen, Ruotsin ja Norjan mahdollisuuksia syventää yhteistyötään yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisimpien tuote- ja palveluvirtojen turvaamiseksi.

Se keskittyy kuuteen alaan, jotka ovat lääkkeiden lisäksi kommunikaatio ja digitaaliset verkostot, energia, ruoka, finanssiala sekä logistiikka.

Raportti ei liity suoraan koronapandemiaan, sillä työ alkoi jo maaliskuussa 2019.

Suomesta mukana oli Huoltovarmuuskeskus, Ruotsista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sekä Norjasta kauppa-, teollisuus- ja kalastusministeriö.

Raportin laatimiseen osallistuivat myöi Ruotsin Totalförsvarets forskningsinstitut ja Norjan Forsvarets Forskningsinstitutt.

Englanninkielinen raportti on luettavissa Huoltovarmuuskeskuksen sivuilla.