Ministeri Ohisalo irakilaismiehen tapaukseen liittyvistä käänteistä: "Maahanmuuttovirastolla oli perusteet kehittää turvapaikkamenettelyään"

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan Maahanmuuttovirastolla oli perusteet kehittää menettelyään turvapaikkamenettelyn laadun ja hakijan oikeusturvan toteutumiseksi.

– Käsillä oleva rikostutkinta ei vaikuta siihen, Ohisalo toteaa Lännen Medialle.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen marraskuisessa ratkaisussa oli Ohisalon mukaan kyse siitä, että tuomioistuin ei ollut vakuuttunut Suomen viranomaisten suorittaman turvapaikkamenettelyn laadusta.

– Tuomioistuimen arvostelu kohdistui erityisesti näytön arviointiin ja päätöksen perusteluihin. Näiden puutteiden korjaaminen on ollut erittäin tärkeää, ja on hyvä, että toimiin ryhdyttiin välittömästi.

Keskusrikospoliisi (Krp) kertoi aloittaneensa esitutkinnan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) langettavaan päätökseen johtaneesta prosessista. Viime marraskuussa Suomi sai EIT:ltä langettavan päätöksen, joka liittyi irakilaisen turvapaikanhakijan palauttamiseen kotimaahansa.

Poliisi epäilee, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että käsittelyä pyytäneen kantajan lähiomainen – siis palautettu irakilainen mies – olisi elossa.

Ohisalo pitää rikosepäilyä on erittäin vakavana. Hän ei kommentoi asiaa enempää.

– Sen selvittäminen on Krp:n tehtävänä, enkä osaltani tässä vaiheessa kommentoi prosessia enempää.

EIT:n mukaan Suomi rikkoi ihmisoikeussopimusta, kun se palautti turvapaikkaa hakeneen miehen takaisin Irakiin ja mies tapettiin Bagdadissa pian palauttamisensa jälkeen.

Palautus tapahtui vuonna 2017. EIT määräsi Suomen valtion maksamaan 20 000 euroa korvauksia miehen tyttärelle, joka jutun vei ihmisoikeustuomioistuimeen.

Asia sai marraskuun puolivälissä laajaa julkisuutta, ja muun muassa sisäministeri Ohisalo esitti tuolloin huolensa oikeusvaltion epäonnistumisesta.

– Tuomioistuimen ratkaisu on erittäin painava ja merkittävä. On todella vakava asia, että oikeusvaltiomme ei ole onnistunut tässä tapauksessa suojelemaan kaikista tärkeimmän oikeuden, elämän turvaamista, Ohisalo totesi 14. marraskuuta sisäministeriön tiedotteessa.

– Olen ottanut asian välittömästi esiin ministeriössä ja selvitämme huolella sen, miten voimme varmistaa, ettei tällaista enää tapahtuisi.

– Päätös on erittäin painava, merkittävä ja vakava. Ei voi olla niin, että oikeusvaltiossa tapahtuu tällaista, Ohisalo kommentoi 14. marraskuuta Helsingin Sanomissa.

Ohisalo totesi, että Suomea sitoo perustuslakiin kirjattu palautuskielto. Turvapaikanhakijoita ei saa palauttaa, jos on sellainen riski, että he joutuvat kuoleman tai kidutuksen vaaraan. Bagdadissa ammuttu mies oli Ohisalon mukaan palannut vapaaehtoisesti. (Lännen Media 14.11.2019)

Asia sai aivan uuden käänteen keskiviikkona, kun Keskusrikospoliisi kertoi aloittaneensa esitutkinnan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavaan päätökseen johtaneesta prosessista.

Krp toteaa, että EIT:n käsittelyä pyysi kuolleeksi väitetyn henkilön lähiomainen, joka kertoi Suomen menettelyn ja omaisen kohtalon aiheuttaneen hänelle huomattavaa kärsimystä. Kyseessä on ollut irakilaismiehen tytär.

Poliisi epäilee, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että käsittelyä pyytäneen kantajan lähiomainen – siis palautettu irakilainen mies – olisi elossa.

Esitutkinta on aloitettu epäillyistä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Langettavassa päätöksessään EIT katsoi, että Suomi oli rikkonut menettelyssä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja 2 ja 3, jotka käsittelevät oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa. Se kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota siihen, että Suomen viranomaiset eivät olleet tehneet tulevaisuuden uhan arviointia asianmukaisesti.

– Keskusrikospoliisi on tehnyt tiedonhankintaa asiaan liittyen, ja muun muassa Irakista on saatu vastaus sinne lähetettyyn oikeusapupyyntöön. Asiassa on suoritettu kuulusteluja ja yksi henkilö on pidätetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Media uutisoi Suomessa laajasti irakilaismiehen väitetystä kohtalosta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä. EIT:n päätös johti myös monenlaisiin viranomaisten jatkotoimiin.

Helsingin poliisi ilmoitti päätöksen jälkeen marraskuussa, että ainoastaan rikosperusteisia palautuksia Irakiin jatketaan edelleen.

– Muuntyyppisistä palautuksista pidättäydytään ja myös muiden maiden osalta tilannetta selvitetään, Helsingin poliisi kertoi marraskuussa Twitterissä.

Maahanmuuttovirasto (Migri) ilmoitti marraskuussa käyvänsä läpi noin 500 jo lainvoimaista turvapaikkapäätöstä EIT:n päätöksen vuoksi, mikä voi venyttää käsittelyaikoja entisestään. (Lännen Media 10.12.2019)

