Lomautusten hintalappu palkkatuloina: 350 miljoonaa euroa kuukaudessa – lomautettuna on tasaisesti kaikkia tuloluokkia

Jami Jokinen

Koronakriisin aiheuttamat irtisanomiset ja erityisesti lomautukset ovat aiheuttaneet Suomen kansantalouteen ison palkkaloven.

Menetetty palkkasumma on tällä hetkellä noin 350 miljoonaa euroa kuukaudessa, mikäli kaikki lomautetut ovat lomautettuina samaan aikaan. Menetys on kolmisen prosenttia palkansaajien koko palkkasummasta.

Laskelman teki Helsinki Graduate School of Economics (GSE). Arviossa on käytetty vertailupohjana vuoden 2018 palkkatuloja, ja lomautustilanne on huomioitu huhtikuun 20. päivään saakka.

– Tämä on ensimmäinen karkea arvio, korostaa sen akateeminen johtaja Otto Toivanen.

GSE on Aalto-yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin sekä Helsingin yliopiston taloustieteen koulutus- ja tutkimusyksikkö.

GSE:n analyysin mukaan lomautukset ovat kohdistuneet hyvin tasaisesti eri tuloluokkiin.

– Koronakriisi osuu suomalaisiin palkansaajiin jossain mielessä tasa-arvoisemmin kuin työttömyys ja lomautukset 2019, Toivanen kertoo.

Nyt lomautettuja on tasapuolisesti aina yli 100 000 euroa ansaitsevia myöden. Vuonna 2019 työttömäksi ja lomautetuksi joutui Toivasen mukaan pääosin vähän ansaitsevia ihmisiä.

Epidemian seuraukset ovat kohdistuneet lomautuksina tasaisesti myös eri koulutusastesiin. Sama koskee Suomea maantieteellisesti.

– Koronakriisi kohtelee maakuntia tasaisen kaltoin, Toivanen summaa.

Selvä poikkeus kokonaisuudessa ovat nuoret naiset. Heihin lomautukset ovat kohdistuneet selvästi voimakkaimmin.

– Tämä saattaa johtua siitä, miten naiset ovat töissä eri toimialoilla, Toivanen pohtii.

Esimerkisi rajusti koronakriisistä kärsineet kaupan sekä majoitus- ja ravintola-alat ovat vahvasti juuri nuorten naisten työllistämiä.