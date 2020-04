Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan tapauksessa, joka toi Suomelle viime vuoden marraskuussa langettavan päätöksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta EIT:lta. Keskusrikospoliisi epäilee, että päätöksen keskiössä ollut, surmatuksi ilmoitettu irakilaismies olisikin elossa.

EIT:n ratkaistavaksi viedyssä asiassa oli kyse siitä, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen. Kuolleeksi väitetyn henkilön lähiomainen pyysi EIT:tä käsittelemään asiaa. Lähiomaisen mukaan Suomen kielteinen turvapaikkapäätös ja omaisen kohtalo Irakissa olisi aiheuttanut hänelle huomattavaa kärsimystä.

Nyt Krp epäilee, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat olisivatkin väärennettyjä, ja että kantajan lähiomainen olisi elossa.

– Keskusrikospoliisi on tehnyt tiedonhankintaa asiaan liittyen ja muun muassa Irakista on saatu vastaus sinne lähetettyyn oikeusapupyyntöön. Asiassa on suoritettu kuulusteluja ja yksi henkilö on pidätetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisista.

Langettavassa päätöksessään Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Suomi oli rikkonut menettelyssä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja 2 ja 3, jotka käsittelevät oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa. EIT kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota siihen, että Suomen viranomaiset eivät olleet tehneet tulevaisuuden uhan arviointia asianmukaisesti.

Asiassa on tehty yhteistyötä Valtakunnansyyttäjän toimiston kanssa. Tapausta tutkitaan törkeänä petoksena ja törkeänä väärennyksenä.

